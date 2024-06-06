Около 1,5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, за состояние подъездов в регионе отвечают управляющие компании. Они занимаются покраской стен и потолков, меняют напольное покрытие, двери, почтовые ящики и многое другое.

«Добавлю, что ремонт должен осуществляться управляющими компаниями каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех», – отметил министр.

Инициировать косметический ремонт в подъезде может любой собственник квартиры. Для этого нужно подать заявку в свою УК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках , которые установят в этом году. В планах - обустроить почти 700 мест отдыха.

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