Около 1,5 тысячи машин привлекли к уборке снега во дворах Подмосковья

В течение дня температура воздуха в Подмосковье составит от -7 до -3 градусов. Обильных снегопадов не ожидается.

Ко вторнику снежный покров в области вырос в среднем до 20 сантиметров. В течение дня работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств будут выполнять с помощью 1,5 тысячи машин. Это тракторы, самосвалы и роторы.

Особое внимание уделяют опасным участкам, таким как лестницы, спуски и подъемы. В числе приоритетов находятся также входные группы в дома и подъезды к контейнерным площадкам.