10 декабря 2024, 12:25

Около 1,5 тысячи машин привлекли к уборке снега во дворах Подмосковья

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Во вторник, 10 декабря, для уборки улиц и дворов Подмосковья от снега вывели 1,5 тысячи тракторов, машин и роторов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В течение дня температура воздуха в Подмосковье составит от -7 до -3 градусов. Обильных снегопадов не ожидается.

Ко вторнику снежный покров в области вырос в среднем до 20 сантиметров. В течение дня работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств будут выполнять с помощью 1,5 тысячи машин. Это тракторы, самосвалы и роторы.

Особое внимание уделяют опасным участкам, таким как лестницы, спуски и подъемы. В числе приоритетов находятся также входные группы в дома и подъезды к контейнерным площадкам.

Снегопад
10 декабря 2024, 12:06
Спортсменка из Подольска стала призером международного турнира по карате
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Соревнования по карате-кекусинкай «Казанский Барс» проходили в столице Татарстана. Воспитанница спортивного клуба «Серито» Олеся Синельникова показала высокий результат и завоевала место на пьедестале почета.

На турнир приехали более 450 спортсменов из 16 стран, в том числе Китая, Египта, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Камеруна, Сенегала, Ирана и других государств. За сборную России выступали каратисты из 40 регионов страны.

Участники соревновались в нескольких возрастных категориях. Борьбу за призы вели мужчины и женщины, юниоры 16-17 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет.

Олеся Синельникова из спортивного центра «Юность» в Подольске составила достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам и стала серебряным призером турнира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
10 декабря 2024, 12:02
Новый лес высадят вблизи деревни Марково-Курсаково под Истрой
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Погибшие и поврежденные вредителями деревья начали убирать в 12-м квартале Истринского сельского участкового лесничества. Территорию площадью полгектара подготовят к будущим посадкам нового леса.

Сотрудники лесничества контролируют ход работ и следят за очисткой лесосек.

«Своевременная очистка позволит запланировать мероприятия по посадке нового леса», - рассказал участковый государственный инспектор по охране леса Истринского филиала «Мособллеса» Богдан Грещук.

С начала года сотрудники лесничества осмотрели 11 участков на площади 13,4 гектара, где в полном объеме провели оздоровительные мероприятия по сплошной санитарной рубке. На семи участках уже высадили новый лес.

Истра
10 декабря 2024, 11:32
Девушку с 10-сантиметровым тромбом в мозге спасли в Воскресенской больнице
Медиасток.рф
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Пациентка 23 лет экстренно поступила в Воскресенскую больницу в тяжелом состоянии с нарушениями сознания, речи и подвижности. Обследование выявило венозный инфаркт и отек головного мозга. Причиной патологии стал тромб.

Тромб сформировался у пациентки на фоне приема гормональных препаратов. Консервативная терапия, направленная на растворение сгустка, не дала выраженного улучшения. Для спасения жизни врачи провели экстренную операцию.

«Через небольшой прокол в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в головном мозге и с помощью специальных инструментов извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Он полостью перекрывал отток венозной крови из головного мозга», - рассказал заведующий региональным сосудистым центром Гурген Айвазян.

Операция длилась 1,5 часа и завершилась успешно. Вмешательство провели малоинвазивным методом, без общего наркоза.

Сразу после операции кровообращение в головном мозге восстановилось, уменьшился отек. Сейчас девушка продолжает лечение в стационаре.

Новый пост скорой помощи заработал в поселке Сосны в Одинцове. Он рассчитан на две круглосуточные бригады. Как рассказали в региональном Минздраве, пост будет обслуживать 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово.

Больницы Воскресенск
10 декабря 2024, 11:04
Городское первенство по дзюдо прошло в Котельниках
Телеканал «360»
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Более 300 спортсменов приняли участие в первенстве округа по дзюдо. В Котельники приехали спортсмены из Ярославля, Иванова и Нижнего Новгорода.

Первенство открыли гимном России. Поприветствовал участников глава округа Иван Жарков.

«Хочется пожелать вам спортивной и здоровой борьбы. Успехов, и пусть победит сильнейший», - сказал глава Котельников.

Соревнования проводят по олимпийской системе.

«Борьба длится две минуты. Сюда приезжают спортсмены для побед, которые дают им повышение разряда», - добавила вице-президент Федерации по дзюдо Ирина Матейчук.

Шесть спортсменов, которые выполнили нормативы второго юношеского разряда, получили желтые пояса.

«От сборной федерации в Котельниках участвуют 25 человек. Уровень соперников очень хороший. Мы к этому турниру готовились две-три недели», - добавил тренер спорт школы «Котельники» Максим Бухаров.

В Котельниках популяризируют дзюдо уже 20 лет. Турниры проводят весной и зимой. В этом приняли участие спортсмены 2011–2014 годов рождения.

«Нам турнир очень нравится. Наших ребят приехало достаточно много. Мы надеемся не просто поучаствовать, но и выиграть. Организовали турнир очень хорошо», - сказал тренер ЦСКА Надир Сямиулин.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Россия Котельники

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