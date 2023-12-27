27 декабря 2023, 08:23

Около 1,5 тысячи детей приняли участие в благотворительном новогоднем празднике в Лобне

Телеканал «360»
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Благотворительный детский праздник прошел во дворце спорта в Лобне. Участие в нем приняли 1,5 тысячи детей участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Уже в фойе ребят ждали сказочные герои, конкурсы, музыка и танцы. Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней елке и пригласили маленьких зрителей посмотреть спектакль «Щелкунчик». Его подготовили артисты театра «Камерная сцена» и театра танца «Антрэ».

Перед спектаклем ребят и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Он пожелал, чтобы в Новом году исполнили все заветные желания. Напомним, елка главы округа проводится ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Уже в фойе ребят ждали сказочные герои, конкурсы, музыка и танцы. Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней елке и пригласили маленьких зрителей посмотреть спектакль «Щелкунчик». Его подготовили артисты театра «Камерная сцена» и театра танца «Антрэ».

Перед спектаклем ребят и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Он пожелал, чтобы в Новом году исполнили все заветные желания. Напомним, елка главы округа проводится ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Дети Лобня Новый год
27 декабря 2023, 08:42
Международная бизнес-конференция прошла в Лобне
Телеканал «360»
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Бизнес-конференция по вопросам сотрудничества с Китаем и странами БРИКС прошла в Лобне. Участие в ней приняли представители Поднебесной, Индии и подмосковные предприниматели.

Администрация городского округа Лобня вкладывает немало сил в укрепление международного сотрудничества, в особенности, со странами БРИКС. Еще в 2014 году подписали соглашение о партнерских взаимоотношениях между Лобней и китайским городом Тайань. В этом году делегация округа побывала на Всемирном форуме городов-побратимов в Китае, где стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

«Мы заинтересованы в крупных инвестициях, в расширении нашего сотрудничества и увеличении налоговой базы в городе. Переговоры и встречи по поводу привлечения новых налоговых резидентов как раз в наш городской округ, совместные проекты с нашими предприятиями и, конечно, же наша продукция будет поставляться на экспорт в страны БРИКС», - рассказала председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Феляева.

Зарубежных партнеров привлекают российские продовольственные товары, в том числе молочная продукция и шоколад. Также в сотрудничестве заинтересованы китайские металлурги, строители и производители сельхозтехники и автомобилей. В планах расширить в Подмосковье сеть сервисных станций по обслуживанию китайских машин.

Еще одна сфера взаимных интересов - игрушки. Лобненский завод сборных моделей не первый год сотрудничает с Поднебесной.

«Мы с Китаем уже долгое время сотрудничаем, поставляем продукцию - сборные масштабные модели. Мы тоже заинтересованы, чтобы расширять наше присутствие на китайской земле», - сказал директор завода по производству сборных моделей Евгений Панов.

Сотрудничество в сфере культуры и спорта - еще одна сторона взаимодействия. В частности, планируется поддерживать друг друга в привлечении инвестиций в туризм, устанавливать дружественные отношения между учреждениями образования, проводить летние лагеря, телемосты и видеоконференции, творческие конкурсы и спортивные соревнования.

«У нас большие планы по развитию культуры, образования, искусства, физической культуры и спорта, а также детского сотрудничества. Мы готовы организовать спортивные соревнования между нашими командами и можем предложить помощь в строительстве детских спортивных площадок», - сказал председатель ассоциации российско-китайского культурного и спортивного сотрудничества Ван Цюнь.

После деловой части гостей познакомили с декоративно-прикладным творчеством лобненских мастеров и представили концертную программу.

«Я очень большое удовольствие получил от культурной программы. <…> Уже лет 20, наверное, не видели таких культурных программ, хотя я и живу в Москве», - отметил представитель логистической компании Кришан Кант Агарвал.

Сегодня Россия и страны БРИКС дополняют друг друга в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и высокие технологии. Укрепление сотрудничества может предоставить еще больше возможностей зарубежным компаниям и обеспечить важный рынок сбыта для российских. Международные отношения на муниципальном уровне играют в этом далеко не последнюю роль. Так, еще два китайских города выразили желание стать городами-побратимами Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Бизнес Китай БРИКС
27 декабря 2023, 08:16
Резиденцию Деда Мороза открыли в Щелкове
Телеканал «360»
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Резиденцию Деда Мороза и Снегурочки открыли городском парке культуры и отдыха в Щелкове. Для детей подготовили анимационную программу со сказочными героями.

В этом году резиденция зимнего волшебника впервые работает в парке культуры и отдыха.

«Здесь домик гораздо больше по размерам и может вместить всех любителей наших мастер-классов, которые будут проходить в рамках работы резиденции. <…> Уже 29 и 30 декабря все желающие могут приходить на наши игровые программы и мастер-классы в резиденции», - рассказала эксперт комитета культуры администрации городского округа Щелково Софья Сергученкова.

Посетить резиденцию можно будет и в новогодние праздники. Она будет работать с 16:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В этом году резиденция зимнего волшебника впервые работает в парке культуры и отдыха.

«Здесь домик гораздо больше по размерам и может вместить всех любителей наших мастер-классов, которые будут проходить в рамках работы резиденции. <…> Уже 29 и 30 декабря все желающие могут приходить на наши игровые программы и мастер-классы в резиденции», - рассказала эксперт комитета культуры администрации городского округа Щелково Софья Сергученкова.

Посетить резиденцию можно будет и в новогодние праздники. Она будет работать с 16:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Новый год Дед Мороз
27 декабря 2023, 07:30
Инфекционное отделение Осташевской больницы открыли после ремонта под Волоколамском
Наталья Котова
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В Волоколамской городском округе открыли после ремонта инфекционное отделение Осташевской больницы. Также привели в порядок отделение сестринского ухода. Работы провели по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Здания 1967 года постройки начали модернизировать в апреле прошлого года. В главном корпусе медучреждения ремонт еще продолжается.

Специалисты заменили инженерные системы, электрику, привели в порядок кровлю, фасад, фундамент, выполнили внутреннюю отделку, установили новые системы и средства противопожарной защиты. Всю мебель в отделении также заменили. Палаты оборудовали системой подачи кислорода.

«В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает в себя и поликлиническое отделение. Сейчас работы на объекте продолжаются. Подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», - рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамска Наталья Козлова.

Отделения привели к единому региональному стандарту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Волоколамск Ремонтные работы
27 декабря 2023, 06:00
Реконструкцию котельной завершили в Долгопрудном
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В городском округе Долгопрудный завершили реконструкцию котельной на Ленинградской улице, 19. Также специалисты проложили трубы для холодной и горячей воды для переключения муниципальных жилых домов по на Тимирязевской и Южной улицах, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области

Работы провели в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

«Для повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличена с 1,9 Гкал/час до 6,88 Гкал/ч, в составе четырех водогрейных жаротрубных котлов по два МВт каждый (POLYKRAFT Unitherm Extra-2000-115-6)», - уточнили в ведомстве.

Протяженность тепловой трассы составила 2,64 километра. По этой трубе поступит горячая вода для домов № 4 и 6 на Тимизяревской и № 1а и 2а на Южной. Ранее их обслуживала котельная компании «Вегетта».

Проведенные работы обеспечили водой и отоплением 820 жильцов четырех многоквартирных домов. Также котельная прогреет школу № 4 и детскую поликлинику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Долгопрудный Ремонтные работы

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