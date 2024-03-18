Около 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в регионе работают 194 парка культуры и отдыха, а также восемь дизайнерских каруселей.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - сказал он.

В будни парки посещали в среднем 150 тысяч человек. В воскресенье количество гостей составило 403 тысячи. За выходные там отдохнули 669 тысяч жителей.

Самым популярным парком недели стал «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 58 тысяч человек. Еще 47 тысяч посетили Центральный парк Пушкино, 43 тысячи - «Сестрорецкий» в Клину, 41 тысяча - «Фабричный» в Истре и 37 тысяч - «Мира» в Мытищах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».