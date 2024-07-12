Около 1,4 тысячи подмосковных СНТ войдут в программу социальной газификации

По его словам, владельцы участков в СНТ смогут стать участниками программы догазификации. Газовые сети бесплатно проведут к земельным участкам в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов.

«Жителям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование», - пояснил Хромушин.

Однако желающим поучаствовать в программе необходимо выполнить несколько условий. Подключать к газу будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Также дачники должны принять решение о газификации на общем собрании, оформить протокол и приложить его к заявке на подключение. Кроме того, домовладения в СНТ должны иметь статус «жилого дома», а на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Наибольшее количество СНТ подключат к газопроводам в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щелково, Ступино.

«Сегодня мы практически завершили масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями. До 1 августа планируем утвердить план-графики догазификации», - добавил Хромушин.

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