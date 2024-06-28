Около 1,1 тысячи предприятий Подмосковья получили статус социальных в этом году

Читайте нас в:

По ее словам, такие показатели позволили региону превысить показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий. В Подмосковье для них работают разные меры поддержки.

«Это субсидия до двух миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей, получить которые могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве добавили, что подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на сайте РПГУ. Подтверждать статус необходимо ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».