28 июня 2024, 14:08

Около 1,1 тысячи предприятий Подмосковья получили статус социальных в этом году

ООО «Мануфактура „Душистыя Радости“
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Подмосковье по-прежнему остается в лидерах по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших социальный статус. В этом году его присвоили около 1,1 тысячи компаний региона. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, такие показатели позволили региону превысить показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий. В Подмосковье для них работают разные меры поддержки.

«Это субсидия до двух миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей, получить которые могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве добавили, что подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на сайте РПГУ. Подтверждать статус необходимо ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес Промышленность
28 июня 2024, 15:06
Правила безопасного оставления квартиры без присмотра напомнили в ГУСТ Подмосковья
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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В сезон отпусков и поездок на дачу многие жители Подмосковья временно оставляют свои квартиры без присмотра. В ГУСТ напомнили простые правила, которые помогут сберечь жилище в отсутствие хозяев.

«Важно помнить, что в ваше отсутствие могут возникнуть непредвиденные ситуации, такие как пожар или потоп. Следование простым правилам не только поможет сберечь ваше имущество, но и избавит от беспокойств о возможных проблемах», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Для того, чтобы обезопасить квартиру на время отсутствия хозяев, нужно плотно закрыть все окна, форточки, балконы и двери. Все электроприборы следует выключить из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров и снизить расход энергии. Необходимо вынести весь мусор перед отъездом, чтобы не привлечь насекомых и грызунов. Перекройте воду и газ - это позволит избежать аварийных ситуаций.

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Правила Квартиры
28 июня 2024, 15:05
Высокий класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья из-за жары
Комитет лесного хозяйства МО
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Подмосковный Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. По прогнозу синоптиков в регионе установиться экстремально жаркая погода — до 32 градусов тепла.

Все службы комитета перевели в режим повышенной готовности.

«На круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты лесной охраны совместно с сотрудниками МЧС, полиции регулярно проводят патрулирование в лесах Подмосковья.

На особом контроле остается пожарная ситуация на торфяниках и участках лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ.

В Комитете напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру телефона 112.

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Лесные пожары Погода
28 июня 2024, 14:58
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую, а также выполнить реконструкцию объекта.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их необходимо в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Наро-Фоминск ЖКХ конкурсы
28 июня 2024, 14:32
Новые 129 видов беспозвоночных вошли в обновленный перечень животных Подмосковья
Фонд "Верховье"
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Перечень объектов животного мира Подмосковья пополнился 129 видами беспозвоночных. Обновленный список подготовили ученые по заказу Министерства экологии и природопользования региона.

«Обновленный перечень содержит 5158 видов животных: 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, семь видов пресмыкающихся, 4759 беспозвоночных животных, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В новый список внесли 16 видов клещей, комаров, галлиц и клопов.

Фирсов добавил, что природа Подмосковья ежегодно преподносит сюрпризы - животные, которые никогда не появлялись в регионе, становятся его постоянными обитателями.

«Это происходит из-за смещения путей миграций, изменения климата, появления необходимой кормовой базы», - пояснил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Животные Экология

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