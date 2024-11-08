Окна в спортзале школы № 19 в Серпухове обновят к 20 ноября

Зданию школы № 19 в городском округе Серпухов исполнилось 27 лет, его возвели в 1997 году. За это время оконные блоки сильно устарели. Рабочие уже измерили оконные проемы и собрали новые конструкции. В ближайшее время подрядчики разберут старые оконные блоки и поменяют их на современные. Строители выполнят работы в максимально быстрые сроки - в течение 10 дней.

В спортзале учебного заведения проходят не только уроки физкультуры, но и занятия различных секций. Новые окна обеспечат необходимую тепло- и шумоизоляцию помещению.

«Держим качество и сроки выполнения работ на контроле», - отметил глава городского округа Серпухова Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».