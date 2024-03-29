29 марта 2024, 19:24

Оказывать помощь правильно. Чему учат в подмосковной «Школе родственного ухода»

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В Подмосковье продолжают реализацию важного социального проекта «Школа родственного ухода». Он создан для тех, кому необходимо научиться правильно ухаживать за людьми, которым такое внимание требуется на постоянной основе. Чему учат на занятиях в такой школе и сколько длится курс, в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказала старшая медицинская сестра пансионата «Ногинский» Анна Бабыкина.

Программу разработало Минсоцразвития Подмосковья, напомнила Анна Бабыкина. Целевая аудитория проекта - жители, имеющие на попечении людей, нуждающихся в постоянном уходе.

«Потому что важно знать как помочь больному человеку. Порой люди не понимают, в чем заключается помощь. Им рассказывают, что делать, как делать и не бояться», - пояснила собеседница «360».

По оценке Бабыкиной, практика показала, что эта тема актуальна. Проекту на сегодняшний день больше года, за это время обучение прошли 300 человек «В нашей школе обучаем, как осуществлять уход. как происходит кормление, когда человек, например, даже не может сидеть, как гигиенические функции выполнять, как менять постель, нательное белье, важна и двигательная активность», - рассказала эксперт.

Программа рассчитана на 12 часов. Обучение занимает два дня. Есть теоретическая и практическая часть. В рамках первой части слушатели получают знания об особенностях ухода за людьми, имеющими те или иные хронические заболевания, а на практических занятиях преподаватели обучают, как именно происходит кормление, мытье тела, организация досуга.

«У нас индивидуальный подход к каждому слушателю. Если человеку сложно заниматься два дня подряд, мы стараемся дать все за один день. Если людям этого недостаточно, мы всегда находимся с ними на связи, в случае необходимости они могут приехать к нам повторно», - отметила Бабыкина.

Для занятий есть и специальный симуляционный класс. Он оборудован, как комната для проживания, пояснила специалист. Там есть все как для болеющего, так и для ухаживающего.

«В классе есть манекен, на котором можно получить навыки ухода, например, как правильно повернуть. Речь в основном о лежачих больных, потому что важно знать, как положить человека, пересадить его, не навредив ни ему, ни себе. Бывают состояния, при которых часть тела парализована, что-то болит. При каждом состоянии свои особенности, к каждой ситуации подходим индивидуально», - добавила собеседница «360».

Врачи
29 марта 2024, 20:18
Глава Люберец Волков обсудил с жителями вопросы содержания придомовых территорий
Администрация Люберцы г.о.
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло у дома № 64 на Октябрьском проспекте.

Глава муниципалитета обсудил с местными жителями вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, Октябрьском проспекте, где обсуждались вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, обработки контейнерных площадок, а также проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в многоквартирных домах.

«Также жители попросили обратить внимание на гаражи, установленные на придомовой территории. Люберчан волнует вопрос законности их установки. Уделим внимание данной теме», - указал Волков.

В заключение он добавил, что все обращения зафиксированы и взяты под контроль для последующего решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы ЖКХ
29 марта 2024, 20:07
Школьников из Орехово-Зуева пригласили на заключительный этап всероссийской олимпиады
Unsplash
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Школьники из Орехово-Зуева получили приглашение принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Пять учеников будут представлять Подмосковье на конкурсе.

В команду Московской области вошли два победителя по технологии - Рустам Сибгатулин и Глеб Дмитриев, а также три победителя по литературе - Алина Спиридонова, Ольга Кискина, Ксения Шиве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Орехово-Зуево
29 марта 2024, 19:52
Университет «Дубна» принял участие в Форуме работодателей
Администрация Дубна г.о.
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Представители предприятий наукограда и университета «Дубна» приняли участие в Форуме работодателей. Основная цель мероприятия — понять потребность в кадрах на ближайшие годы и подготовить специалистов. В университете подчеркнули, что готовы реагировать на любой запрос работодателей в отношении кадров.

Инициативу проведения форума поддержал глава Дубны Максим Тихомиров, отметив, что он часто посещает городские предприятия, встречается с коллективами и видит нехватку специалистов.

«Сегодня внешний поток специалистов, которые приезжают на работу в Дубну, составляет 32-34%. Для сравнения, в прошлые годы это было всего 20%. Внешний поток растет, наших кадров не хватает», - указал Максим Тихомиров.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача вместе с университетом выстроить связь с работодателями и скорректировать учебные программы по подготовке кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Студенты
29 марта 2024, 19:49
Врачи из Клина приняли трехсотые роды с начала года
Администрация Клин г.о.
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Юбилейный 300-й малыш появился на свет в Клину с начала 2024 года. Его отец является участником специальной военной операции. Он приехал в роддом на выписку сына.

Мама малыша Елена, проживающая в Тверской области, выбрала роддом в Клину после многочисленных рекомендаций. Она выразила полную удовлетворенность обслуживанием и атмосферой в роддоме, отметив профессионализм врачей и акушерок.

Особенно важно, что на выписку сына приехал его папа, который проходит службу в зоне СВО. Он находится в отпуске и волнуется за нового члена семьи.

Семью поздравила глава городского округа Клин Алена Сокольская, отметив повышенный интерес к клинскому роддому со стороны семей из других регионов.

«Это конечно связано с профессионализмом врачей, медсестер, всего персонала и очень комфортными, уютными условиями. По программам нашего губернатора А. Ю. Воробьева роддом оснащается самым современным медицинским оборудованием», - подчеркнула Алена Сокольская.

Алена Сокольская также вручила малышу фирменный подарок - демисезонный прогулочный костюм-трансформер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Роддома Врачи

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