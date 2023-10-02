«Оказать внимание и заботу». Андрей Воробьев напомнил о предстоящем Дне учителя

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На этой неделе в России отметят День учителя - об этом губернатор Андрей Воробьев напомнил на заседании правительства Подмосковья. Он подчеркнул, что сейчас важно уделить школам особое внимание и заботу.

«Я обращаю внимание, что учителя, школы, дети - это то, что на этой неделе заслуживает особого внимания. Я очень надеюсь, что каждый из нас свою лепту внесет, окажет заботу и учителям нашим, и детям в школах», - отметил губернатор.

В Подмосковье оказывают различные меры поддержки учителям. В частности, речь идет о социальной ипотеке. Около 22% получателей льготных кредитов в этом году - работники школ. Примерно половина из них - молодые педагоги до 35 лет. 14% составили воспитатели детсадов.

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