16 апреля 2024, 21:54

Охраняющие Байконур подмосковные росгвардейцы сдали кровь на донорской акции

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии, служащие на Байконуре, сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу». Процедура донации прошла на базе центральной медико-санитарной части № 1.

Кровь и плазму направят в медицинские учреждения города для людей, нуждающихся в помощи.

Также в акции поучаствовал майор полиции Сергей Сычев, который на протяжении 32 лет регулярно пополняет региональный банк крови и является почетным донором России.

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Росгвардия Полиция
16 апреля 2024, 21:46
Подготовку парков Мытищ к летнему сезону завершат до 26 апреля
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации Мытищ состоялось городское оперативное совещание. Одной из ключевых тем стало открытие паркового сезона.

Парки являются не только визитной карточкой муниципалитета, но и ключевыми местами для отдыха жителей Мытищ и гостей округа. Чтобы обеспечить посетителям комфортные условия, уделяется особое внимание поддержанию чистоты и порядка на их территориях. С 18 марта уже началась промывка фонтанов, уборка мусора, ремонт элементов малой архитектуры и удаление сухостоев.

В парках функционирует 82 объекта бизнеса, включая кафе, аттракционы и прокаты. В этом году планируется открытие еще десяти новых точек общественного питания в таких парках, как Яуза, Стрекалова, Тайнинский и Перловский.

27 апреля в 12:00 состоится торжественное открытие фонтанов и начало анимационной программы «В лето на всех парусах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Мытищи Парки
16 апреля 2024, 21:45
Центр крови Подмосковья выпустил книгу донора
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Центр крови Подмосковья выпустил онлайн-книгу донора. Читатели смогут не только узнать о процедуре донации, но и задуматься о важности своевременной помощи тем, кто попал в беду.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Центра крови Подмосковья Елены Денисовой, книга «Донорство в крови» станет для многих людей шансом на спасение, ведь она не оставит равнодушным никого.

«Онлайн-донор - это сборник публикаций, где мы собрали все самое интересное. Для тех, кто готов помочь, она - путеводитель в мир донорства. Эта книга несет свет и надежду, преображая каждого читателя в героя, спасающего жизни», - рассказала Денисова.

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Книги Волонтеры
16 апреля 2024, 21:19
Детский коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне
Unsplash
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Творческий коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне «Детское движение XXI век». Мероприятие прошло в городе Пушкино.

Народный сценический танец «По малину!» в исполнении младшей группы признали лучшим, что принесло коллективу кубок «сезона „Шаг вперед!“.

Коллектив также стал лауреатом I и II степеней в номинациях: «Детский танец» с номером «Сороконожка», «Эстрадный танец» с номерами «Выше неба парус» и «Танцевальный бум», а также в номинации «Народный танец» с номером «Полундра».

Все участники показали высокий уровень мастерства и таланта, а руководителю коллектива, Оксане Якушевой, вручили благодарственное письмо за профессионализм в подготовке воспитанников и преданность творческому делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Дети Мытищи конкурсы
16 апреля 2024, 21:07
Пожарные из Мытищ напомнили жителям правила поведения с огнем
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники 236-й пожарно-спасательной части из Мытищ провели просветительское мероприятие для жителей микрорайона Пироговский. Они рассказали о мерах безопасности при взаимодействии с огнем.

В рамках встречи пожарные показали оборудование своего автомобиля, рассказали о применении спасательных средств и инструментов для людей и животных. Они напомнили об основных правилах безопасного обращения с огнем и номерах экстренных служб. Самые маленькие участники мероприятия также познакомились со всеми элементами пожарной техники.

«Экскурсия оставила у всех яркие и незабываемые впечатления, а это значит, что важная информация, которую огнеборцы постарались довести до людей, останется в их памяти надолго», - отметил начальник подразделения Дмитрий Анисимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Мытищи МЧС РФ

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