Охранную организацию для объектов «Мособлпожспаса» в Мытищах определят в ноябре
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» ищет подрядчика для охраны своего имущества в Мытищах. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«После заключения контракта исполнителю предстоит установить охранные посты с использованием мобильной группы и специальных средств по адресу: город Мытищи, проезд 4530-й, владение 1, строения 1-10. А также обеспечивать охрану имущества, организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах», - уточнили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
Стартовая стоимость контракта составляет 7,4 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 2 ноября, после чего через несколько дней состоится конкурс.
Закупка выполнятся в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья». Услуги охранной организации оплатят за счет регионального бюджета.
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