16 октября 2024, 13:52

Охранное обязательство на Главный дом городской усадьбы утвердили в Коломне

Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области установило требования к сохранению, содержанию и использованию охраняемого объекта регионального значения. Главный дом городской усадьбы построили во второй половине XIX века в Коломне.

Как пояснили в ведомстве, в усадьбе располагается главный дом с воротами и калиткой, жилой флигель и сарай, который раньше использовался под конюшню.

Первый этаж дома кирпичный, а второй деревянный. В здании сохранилась оригинальная планировка - поперечная стена разделяет дом на две неравные части, которые никак не сообщаются друг с другом.

Охранное обязательство устанавливает требования к процедурам необходимых для сохранения объекта культурного наследия.

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Коломна Памятники
16 октября 2024, 13:51
Подмосковные спасатели напомнили правила использования электрообогревалей
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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С наступлением холодов жители Подмосковья начинают активно использовать электрические обогреватели, что часто приводит к коротким замыканиям и пожарам. Чтобы избежать подобных ситуаций, работники «Мособлпожспаса» напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и просят родителей рассказать о них детям.

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев отметил, что в области постепенно включают центральное отопление, но некоторые жители продолжают использовать обогреватели, забывая о мерах предосторожности.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что покупать электроприборы нужно только в специализированных магазинах, перед их применением следует внимательно изучить инструкцию, а за ремонтом электротехники лучше обращаться к профессионалам», - добавил он.

Спасатели подчеркивают, что необходимо регулярно проверять исправность обогревательных приборов, не оставлять их включенными на ночь и не давать детям с ними играть. Важно не перегружать электросеть, не сушить вещи на обогревателях и не оставлять устройства рядом с легко воспламеняющимися материалами.

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Спасатели
16 октября 2024, 13:04
Ремонт дома культуры в поселке Пролетарском в Серпухове завершат до 1 ноября
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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В поселке Пролетарском продолжаются работы по ремонту дома культуры «Лира» и прилегающего к нему сквера. Несмотря на погодные условия, планируется закончить благоустройство в срок.

Проверить, как идет ремонт, приехал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Он убедился, что сценическое пространство в доме культуры уже почти обновлено. Здесь появились новые кулисы, а также два комплекта оформления сцены для разных мероприятий. Специалисты в ближайшее время закончат укладку сценического покрытия и установят новую мебель.

Учреждение культуры в Пролетарском через два года будет отмечать свой 100-летний юбилей. Очень важно к этому времени сделать помещение уютным и комфортным, отметил глава округа.

В сквере, прилегающем к доку культуры, рабочие укладывают асфальт и брусчатку. Здесь появится новое пространство для проведения мероприятий на свежем воздухе, а также будут разграничены пешеходная и автомобильная зоны.

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Благоустройство Серпухов Ремонтные работы
16 октября 2024, 12:54
Капремонт школы № 5 в Лобне завершится в 2025 году
Unsplash
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В средней образовательной школе № 5 в Лобне продолжается капитальный ремонт. Окончание работ планируется в 2025 году.

На объекте ежедневно трудятся более 70 рабочих и две единицы техники. В настоящее время специалисты приступили к оштукатуриванию стен на третьем этаже здания. На этой неделе будет закончена установка перекрытий над актовым залом, стяжка пола и монтаж балок над спортивным залом.

Капитальный ремонт учебного заведения, построенного 1960 году, стартовал в конце июня текущего года. Планируется заменить инженерные сети и оборудование, кровлю, окна и двери, а также обновить и утеплить фасад здания.

Строители установят новую сантехнику, выполнят внутреннюю отделку помещений и монтаж системы отопления. Для школы также закупят новую мебель и оборудование в классы, пищеблок и спортивный зал.

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Школы Лобня Ремонтные работы
16 октября 2024, 12:54
Программы по повышению надежности электроснабжения завершили в 15 округах Подмосковья
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» завершила работы по повышению надежности электроснабжения в 15 округах Подмосковья. Ремонтные мероприятия провели в Воскресенске, Волоколамске, Дзержинском, Дубне, Егорьевске и других городах.В Минэнергетики отметили, что в 2024 году удалось увеличить объемы ремонта и обновления оборудования на подстанциях.

На данный момент выполнено почти 97% работ, охватывающих 381 электросетевой объект. Полностью завершены работы на 358 объектах, отремонтировано 89,3 километра линий электропередачи и 108 подстанций.

Например, в Воскресенске обновили линию, питающую 55 домов, установив 54 опоры и заменив 55 вводов. В Чехове заменили трансформатор для улучшения электроснабжения больницы и частных домов.

Напомним, всего работы проводятся в 33 округах Подмосковья, включая Раменское, Пушкино, Наро-Фоминск и другие, где от жителей поступали жалобы на качество электроснабжения.

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Электричество

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