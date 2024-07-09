Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Работы провели на Носовихинском и Полтевском шоссе в Балашихе, улице Гаршина в поселке Томилино в Люберцах, улице Менделеева в Жуковском, улицах Центральной и Вокзальной в Щелкове, Олимпийском проспекте в Мытищах, Ярославском шоссе в Пушкино, улице Ленина в Истре и на проспекте Юных Ленинцев в Подольске.

Ограждения устанавливают в местах с высоким риском аварий. Они не дают пешеходам выходить на проезжую часть, а водителям - заехать на тротуар.

Для обеспечения безопасности на дорогах инспекторы регулярно обследуют дороги. Они уделяют особое внимание остановкам, знакам и светофорам.

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