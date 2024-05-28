Ограничения на посещение лесов введут в Подмосковье до 3 июня

Мособллес напоминает, что в это время запрещено пребывание в лесах, разведение костров, а также въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Помимо этого, усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц, и до двух миллионов рублей для юридических лиц.

Жителям и гостям региона напоминают, что в лесах необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, а при обнаружении возгорания следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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