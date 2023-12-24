Огни зажгли на главной елке Подольска

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Для всех, кто пришел посетить церемонию, творческие коллективы муниципалитета подготовили праздничную программу с конкурсами и номерами.

«Мы специально подгадали, чтобы это было за неделю до Нового года, создать людям и, в первую очередь, нашим детям праздничное настроение. Ждем Деда Мороза, Снегурочку», - отметила заместитель главы администрации городского округа Татьяна Ропот.

На елку приходят целыми семьями. Так, Екатерина Бурыгина, которая год назад переехала в городской округ из Донецка, пришла на мероприятие вместе с тремя детьми - Екатериной, Александром и Игнатом.

«А здесь во всех конкурсах поучаствовали, хороводы поводили, мы выиграли очень много конфет. Очень круто поучаствовали. Первый раз мы здесь. Получается, недавно приехали, попали в первый раз сюда», - поделилась впечатлениями Екатерина Бурыгина.

Поздравить жителей Подольска с наступающим Новым годом приехали главные зимние персонажи - Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Их эффектное появление вызвало улыбки у всех гостей. Дети с радостью делали с ними фото, а также получали сладкие подарки.

Праздник посетили свыше 1,5 тысячи человек. Каждый из них получил приятные эмоции и испытал восторг. В этом году в Подольске будет проведено более 200 мероприятий. В муниципалитете уже проходят елки в школах, детских садах и учреждениях культуры.