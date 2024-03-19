Огненное шоу показали в парке усадьбы Кривякино на Масленицу

Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В дни голосования на участки пришли 4,8 миллиона избирателей. «Доверие — это ответственность, а большое доверие — это большая ответственность», — сказал губернатор.

Губернатор призвал все профильные ведомства максимально внимательно и ответственно отнестись к просьбам, обращениям, жалобам жителей.

«Как известно всем, доверие - это ответственность, а большое доверие - это большая ответственность. Я не сомневаюсь, что и наша региональная команда, и все на местах это четко понимают», - подытожил Андрей Воробьев.

Он добавил, что огромную работу проделала избирательная комиссия во главе с Ильей Березкиным и вместе с командой.

«Это большая и очень ответственная работа, которую вы делаете профессионально и с максимальной самоотдачей. Мы знаем, что предшествует этим трем дням. Большая подготовка, огромное количество обходов. Работа эта сделана и сделана достойно», - рассказал Воробьев.

Депутатский корпус был максимально вовлечен в подготовку, разъяснение программ и приоритетов.

«Это всегда имеет определяющее значение. Никогда не будет большой явки и интереса, если тебя не ждут на избирательном участке и если тебе непонятно, что сделано в твоем дворе, в городе, в твоей любимой стране и Подмосковье», - объяснил губернатор.

Правоохранительный блок под руководством Виктора Паукова обеспечил высокий уровень безопасности на участках. Впервые явка - свыше 77%.

«Еще раз мои слова благодарности всем, кто участвовал. И наши коллеги-отраслевики, вас тоже хочу поблагодарить. Федеральные предприятия, где также проходили встречи, разговоры, - все было сделано все на должном уровне», - сказал глава Подмосковья.

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Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В дни голосования на участки пришли 4,8 миллиона избирателей. «Доверие - это ответственность, а большое доверие - это большая ответственность», - сказал губернатор.

«Прошли большие выборы нашего президента. Мы всегда видим большой интерес к этому очень важному политическому событию. Особенно сейчас, когда все объединились вокруг понятной общей цели», - отметил Андрей Воробьев.

На протяжении трех дней голосование проходило в электронном, очном и выездном форматах.