13 ноября 2023, 21:18

Огнеборцы напомнили жителям Коломны и Шатуры о пожарной безопасности

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориальных управлений № 9 и 11 Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды в Коломне и Шатуре. Местным жителям напомнили о пожарной безопасности.

«В ходе рейдов огнеборцы советовали жителям округа проверять исправность электропроводки, розеток, обогревательных приборов и не оставлять без присмотра топящиеся печи», - рассказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.

Также огнеборцы напомнили, что небезопасно оставлять включенными на ночь обогреватели и ставить их возле занавесок. Владельцам частных домов рекомендовали освободить проезд для пожарных машин. Собеседникам раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб.

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Спасатели Коломна Шатура
13 ноября 2023, 20:59
Спектакль «Гроза» пройдет в Шатуре 16 ноября
МБУК "ДК им. А.А. Косякова"
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В доме культуры имени Косякова в Шатуре 16 ноября пройдет спектакль «Гроза». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Постановку подготовили воспитанники детского театра «Коляда» ЦДК имени Нариманова.

«В своей постановке артисты обращают внимание на сложные проблемы взрослой жизни. Гости смогут насладиться в том числе танцевальными постановками», - уточнили в ведомстве.

Начало программы в 15:30. Билеты можно купить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Театры Шатура
13 ноября 2023, 18:56
Центр содействия строительству в Подмосковье сократит сроки рассмотрения заявок
Главгосстройнадзор МО
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Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян провел совещание с представителями ЦСС. На встрече обсудили новый формат работы и трансформацию Центра содействия строительству.

«Наша совместная задача - изменить поток и скорость предоставления услуг, когда мы максимально сокращаем сроки принятия решения и сроки выполнения процедур, которые находятся в цикле от идеи до выхода на строительство и постановки на кадастровый учет объекта», - подчеркнул Гарибян.

По его словам, большое внимание будут также уделять работе с людьми. ЦСС возьмет на себя ответственность за прохождение всех необходимых процедур и подготовки документов за заявителя.

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Строительство
13 ноября 2023, 18:41
Более 7 тысяч человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске
Министерство культуры и туризма МО
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Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» прошел в Зарайске. За шесть дней его посетили более семи тысяч человек.

«Наиболее популярной локацией фестиваля стал Дом Мачтета, организованную в нем галерею современного искусства посетили более пяти тысяч человек. Также более двух тысяч человек стали гостями Инфоцентра, где собрана вся информация об истории Зарайска и его культурном наследии», - заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Для гостей фестиваля провели мастер-классы по росписи керамики, рисованию и другим творческим направлениям. В заключительный день фестиваля куратор выставки в Доме Мачтета галеристка Полина Аскери провела авторскую лекцию о современном искусстве.

«Мне хотелось как куратору привезти в Зарайск большое количество разных художников, каждый из которых уникален в чем-то своем, но все они работают с культурными кодами», - подчеркнула Аскери.

Фестиваль организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Куратором выступила продюсер российских и международных проектов Марина Глухова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
13 ноября 2023, 18:16
Ученым Подмосковья напомнили о возможности получить премию правительства России
Unsplash
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Подмосковные ученые могут получить премии правительства России в области образования, науки и техники. Министерство науки и высшего образования страны объявило конкурс работ на соискание премий в 2024 году.

Ученые смогут получить премии в размере от одного до двух миллионов рублей. Всего правительство предоставит от семи до 20 премий.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку и представить свои научные работы или разработки. Решение о предоставлении премии примет экспертное жюри. Подробнее узнать о правилах конкурса можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Наука

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