Огнеборцы напомнили жителям Коломны и Шатуры о пожарной безопасности
Работники территориальных управлений № 9 и 11 Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды в Коломне и Шатуре. Местным жителям напомнили о пожарной безопасности.
«В ходе рейдов огнеборцы советовали жителям округа проверять исправность электропроводки, розеток, обогревательных приборов и не оставлять без присмотра топящиеся печи», - рассказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Также огнеборцы напомнили, что небезопасно оставлять включенными на ночь обогреватели и ставить их возле занавесок. Владельцам частных домов рекомендовали освободить проезд для пожарных машин. Собеседникам раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб.
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