08 августа 2024, 20:13

Офтальмолог НИКИ детства Редько рассказала, почему детям нужно носить очки

ники детства
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Нередки случаи, когда врач назначает ребенку очки, а юный пациент упорно отказывается их носить. Офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько рассказала, почему нельзя позволять детям надевать их время от времени.

По ее словам, зрение у ребенка формируется после рождения и поэтому важно изначально задать четкое изображение на сетчатке глаза, чтобы правильно сформировался зрительный анализатор на всю оставшуюся жизнь. Для этого иногда необходимы очки.

«Если в период привыкания снимать очки, то это лишь увеличит время на адаптацию. Отвлекайте ребенка, увлекайте играми, чтобы он забыл про них. Важно правильно подобрать изделие. Оправа должна быть по размеру, не меньше, чтобы малыш не смотрел поверх линз», - рассказала Редько.

Она добавила, что отказ от ношения очков может привести к тому, что мышца внутри глаза будет сильно напрягаться. А это усталость, постоянное желание потереть глаза, возникновение головных болей, заключила врач.

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Дети Врачи
08 августа 2024, 19:38
Почти 4,5 тысячи квадратных метров тротуаров обновят в Дубне в этом году
Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
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Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил о предстоящих работах по асфальтированию пешеходных дорожек в городе. В ближайшие дни планируется обновить 4,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.

Работы уже завершены на улице Энтузиастов. Там заменили почти один километр тротуаров. В первую очередь внимание уделили наиболее поврежденным участкам, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей. Одной из проблем была дорожка, уложенная плиткой, которая становилась скользкой зимой и собирала воду в дождливую погоду, образуя лужи.

Также обновлен тротуар на улице Балдина и завершен ремонт участка пешеходной дорожки на улице Центральной.

В ближайшие дни запланировано окончание работ на улицах Промышленной и Приборостроителей. Здесь уже подготовлены все необходимые условия для укладки асфальта: организована «подушка», обработанная битумом, и установлен бордюрный камень.

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Благоустройство Дубна Дороги
08 августа 2024, 19:38
Бригады санавиации доставили 411 пациентов в больницы Подмосковья с начала года
Медиасток.рф
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С начала года авиамедицинская бригада Территориального центра Медицины Катастроф Московской области транспортировала 65 пациентов в Люберецкий МОЦОМД. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Всего в этом году санавиация доставила в медучреждения Подмосковья 411 пациентов, из которых 276 - дети. В бригадах работают опытные врачи - анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи.

Как правило, вертолеты доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы - в травмоцентры и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

«Мы осуществляем как плановую транспортировку, так и экстренные вылеты. Это могут быть автомобильные аварии или техногенные катастрофы, где пострадавшими являются как дети, так и взрослые», - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог санавиации Подмосковья Алексей Морозов.

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Вертолеты Люберцы Врачи
08 августа 2024, 19:25
Стадион на территории школы № 1 в Дубне построят к сентябрю
Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
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Строительство стадиона возле школы № 1 в Дубне завершат к началу учебного года. Сейчас на спортивном объекте уже уложено твердое покрытие, завезены все необходимые материалы.

Строительство стадиона осуществляется по инициативе главы Дубны Максима Тихомирова, который ежедневно контролирует ход работ.

«Сейчас заканчиваются основные подготовительные работы: уложен черновой асфальт под беговые дорожки, привезена резина - крошка, клей, а также искусственное покрытие и газоны. С завтрашнего дня подрядчик начнет подготовку футбольного поля», - сообщил Тихомиров.

Помимо стадиона, по президентской программе в школе ведется капитальный ремонт с благоустройством прилегающей территории. Основной объем работ в здании уже завершен, сейчас идет чистовая отделка и установка дверей.

Ученики школы № 1 встретят День знаний уже в обновленном здании, что станет важным шагом к улучшению образовательной среды в Дубне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Дубна
08 августа 2024, 19:15
Более 6,5 тысячи человек посетили выставку «Очей очарованье» в Егорьевске
Министерство культуры и туризма Московской области
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Выставка декоративного искусства «Очей очарованье» прошла в Егорьевском историко-художественном музее. Ее посетили более 6,5 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрители увидели работы мастеров художественного стекла, текстиля, керамики, резного дерева, лаковой миниатюры и других направлений искусства.

Выставку приурочили к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

В собрании Егорьевского музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий: стекло и фарфор, металл и шитье, резная кость и расписное дерево Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Егорьевск

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