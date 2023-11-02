Оформление выплат на молочную кухню упростили в Подмосковье
Беременным женщинам из Подмосковья доступна выплата на обеспечение питанием. Ее уже оформили свыше 220 человек. Оформление поддержки делали еще проще и удобнее.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, при постановке на учет в женскую консультацию, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие.
«Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет», - сказала она.
Выплату могут получить беременные и кормящие женщины и семьи с детьми до трех лет. Ее размер составляет от 400 до тысячи рублей в месяц. С начала года на молочную кухню в Подмосковье выплатили почти 870 миллионов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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