Оформление выплат на молочную кухню упростили в Подмосковье

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, при постановке на учет в женскую консультацию, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие.

«Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет», - сказала она.

Выплату могут получить беременные и кормящие женщины и семьи с детьми до трех лет. Ее размер составляет от 400 до тысячи рублей в месяц. С начала года на молочную кухню в Подмосковье выплатили почти 870 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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