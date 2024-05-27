Оформление разрешения на строительство упростили в Подмосковье

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, услуга оформления разрешений на строительство востребована среди предпринимателей региона. Документ необходимо получить перед возведением или реконструкцией зданий.

«Так, с начала года ею воспользовались более трех тысяч раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки, которые по кадастровому номеру и УИН проверят участок по ряду параметров. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

При подаче заявления необходимо ввести кадастровый номер участка и УИН. Умные вервисы проверят актуальность градплана и других параметров. Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.

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