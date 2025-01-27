Оформление разрешений на разведение животных перевели в онлайн в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для подачи заявления необходимо авторизоваться на «Госуслугах» через ЕСИА, заполнить электронную форму, указав данные о каждом животном, цели и условиях содержания, в также о ветеринарном обслуживании в рационе.

Разрешение необходимо только для тех видов, которые обитают в Подмосковье в естественных условиях.

«Мы регулярно запускаем новые услуги на портале госуслуг Подмосковья. Например, только в прошлом году оцифровано более пятидесяти услуг. Теперь онлайн стала доступна услуга по содержанию объектов животного мира. Она предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет», - подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник.

Всего на «Госуслугах» доступно свыше 390 сервисов и функций.