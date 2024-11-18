Оформление педагогических рекомендаций перевели в цифру в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за четыре месяца услугой воспользовались 11 тысяч раз. Теперь сервис стал еще удобнее - получить заключение можно будет без очного визита.

«Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря „цифре“ документ можно будет скачать в личном кабинете на региональном портале», - сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Сервис доступен в разделе «Образование» - «Образование детям». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Специалисты изучат индивидуальные особенности ребенка и дадут рекомендации для обучения и воспитания.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.