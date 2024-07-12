Оформление главной клумбы завершилось на площади Ленина в Химках

Большую часть узора составляют фиолетовые петунии и цинерарии. Они лучше остальных видов приспособлены к местным погодным условиям. Всего представлено свыше 40 тысяч этих цветов.

Также садовники украсили клумбы белыми бегониями, их высадили около 17 тысяч штук. Они неприхотливы и просты в уходе, но очень красивы. Кроме того, бегонии способны очищать воздух от дорожной пыли.

«Центральная клумба города стала настоящим украшением площади! Благодаря ярким цветам и ухоженным растениям, прогулки по этой части города стали еще приятнее и уютнее. Спасибо работникам за такую красоту, которая радует глаз и поднимает настроение каждый день», - отметила жительница Химок Людмила Ефимова.

Специалисты высадили 10 тысяч саженцев красных и лососевых пеларгоний, известных большинству граждан как герань. Эти цветы хорошо переносят как низкие, так и высокие температуры и влажность.

Напомним, что зеленые насаждения округа пополнят три тысячи деревьев и почти 12 тысяч кустарников.

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