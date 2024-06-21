21 июня 2024, 19:45

Оформление доплаты к пенсии стало доступно онлайн в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
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Пенсионеры Московской области могут воспользоваться рядом мер социальной поддержки. Одна из них — доплата к пенсии, которая стала доступна онлайн.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в регионе около 33 тысяч жителей получают доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, которую утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2023 году.

«С начала года количество получателей этой меры поддержки увеличилось на тысячу. Эта доплата назначается автоматически для одиноко проживающих пенсионеров», - указала Болатаева.

Министерство социального развития Подмосковья напомнило, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предоставляются пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье более 10 лет и не работающим. Важное условие - пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. К этой категории относятся: родители, супруг (а), дети, братья и сестры получателя.

Представители ведомства пояснили, что для подтверждения права на льготу пенсионерам, проживающим в семье, необходимо предоставить соответствующие документы. Для удобства жителей создана услуга, позволяющая подать заявление онлайн.

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Пенсия Пенсионеры
21 июня 2024, 19:50
Хозяевам нелегальной постройки в Мытищах дали время на снос объекта
Пресс - служба Мытищи
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В округе продолжается снос незаконных объектов. Суд апелляционной инстанции подтвердил законность требований администрации Мытищ о сносе самовольно возведенного объекта на Олимпийском проспекте, 20.

Пристройка к магазину с пунктом быстрого питания построена без соответствующего разрешения на строительство, с нарушением градостроительных норм и правил. Участок, на котором расположена постройка, изначально не предусматривался для дополнительного строительства. Там также не учитывались необходимые отступы от границ земельного участка и охранная зона электрокабеля.

Суд установил трехмесячный срок для добровольного сноса постройки. В случае невыполнения решения суда, самовольный объект будет демонтирован муниципальными службами.

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Благоустройство Мытищи Строительство
21 июня 2024, 19:34
Капремонт домов в Мытищах проконтролируют вместе с инициативными жителями
Пресс - служба Мытищи
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Администрация Мытищ еженедельно контролирует ход работ по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов при активном участии жителей. Недавно специальная комиссия провела проверку хода работ в доме № 5 на 2-й Пролетарской улице.

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа, Александр Хаюров, отметил, что в данный момент проводятся работы по ремонту фасада здания и газопровода. Он добавил, что общее удовлетворение выполнением работ высоко оценивают как подрядчик, так и жители дома.

В рамках проекта обновление входных групп, цоколей, оконных блоков в общественных помещениях и балконов. Работы завершат к середине августа.

Также в завершающую стадию вошел ремонт во 2-м подъезде дома № 9 на улице Мира. Работы проводят в рамках региональной губернаторской программы «Мой подъезд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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ЖКХ Мытищи
21 июня 2024, 19:23
Акцию ко Дню памяти и скорби провели в клубе «Активное долголетие» в Лобне
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В клубе «Активное долголетие» городского округа Лобня состоялись мероприятия в честь Дня памяти и скорби. Участие в них приняли Татьяна Александровна Азаева и Любовь Алексеевна Соловьева, которые были свидетелями вторжения войск вермахта на Красную Поляну.

Члены клуба провели церемонию возложения цветов к мемориалу воинам-землякам в микрорайоне Красная Поляна, павшим в боях Великой Отечественной войны. Многие участники нашли на памятнике фамилии своих предков. В знак уважения к погибшим была проведена минута молчания.

Также пенсионерам рассказали об истории мемориала и о героях, в честь которых названы улицы микрорайона, таких как лейтенант Николай Бойко, командир 4-й стрелковой роты 2-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, и младший политрук Леонид Женевский, командир пулеметного взвода той же дивизии.

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Лобня Ветераны Великая Отечественная война
21 июня 2024, 19:20
Сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику советскому солдату в Дмитрове
Главное управление МЧС России по Московской области
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Ветераны МЧС России и действующие сотрудники чрезвычайного ведомства почтили память героев Великой Отечественной войны на Перемиловской высоте в Дмитровском городском округе. Мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби.

Считается, что Дмитров - город воинской славы, а Перемиловская высота представляет собой рубеж обороны, где происходили ожесточенные сражения. Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск, в результате чего натиск врага был отброшен от Москвы на значительное расстояние.

На склоне Перемиловской высоты установлен памятник советскому солдату, а рядом находится гранитная стена «Героям битвы за Москву», на которой высечены названия воинских частей и батальонов, участвовавших в освобождении Дмитрова.

В преддверии Дня памяти и скорби у памятника прошел торжественный митинг, собравший ветеранов, сотрудников МЧС России, кадетов, а также представителей администрации муниципалитета.

Участники мероприятия возложили цветы у памятника советскому солдату и почтили память павших защитников Родины и мирных жителей минутой молчания. После этого для присутствующих была организована работа военно-полевой кухни, звучали песни времен войны.

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Ветераны Памятники Великая Отечественная война

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