Оформление доплаты к пенсии стало доступно онлайн в Подмосковье

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в регионе около 33 тысяч жителей получают доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, которую утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2023 году.

«С начала года количество получателей этой меры поддержки увеличилось на тысячу. Эта доплата назначается автоматически для одиноко проживающих пенсионеров», - указала Болатаева.

Министерство социального развития Подмосковья напомнило, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предоставляются пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье более 10 лет и не работающим. Важное условие - пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. К этой категории относятся: родители, супруг (а), дети, братья и сестры получателя.

Представители ведомства пояснили, что для подтверждения права на льготу пенсионерам, проживающим в семье, необходимо предоставить соответствующие документы. Для удобства жителей создана услуга, позволяющая подать заявление онлайн.

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