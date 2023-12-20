20 декабря 2023, 16:27

Офис МФЦ открылся в поселке Большие Вяземы

пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Расширение структуры МФЦ продолжается в Одинцовском округе. Новый офис для получения госуслуг открыли в поселке Большие Вяземы.

Новое подразделение МФЦ сделает простым и быстрым получение государственных и муниципальных услуг для жителей поселка Большие Вяземы и микрорайона Городок-17. Клиенты смогут подать документы как с помощью сотрудника, так и самостоятельно - там оборудована точка доступа для самостоятельной работы с порталом госуслуг.

Офис расположен по адресу: микрорайон Городок-17, строение 1Б. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Напомним, всего в Одинцовском округе работают шесть офисов МФЦ и 17 территориальных обособленных структурных подразделений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Госуслуги МФЦ
20 декабря 2023, 17:58
«Приоритет — импортозамещению». Андрей Воробьев напомнил о льготах на землю и недвижимость в Подмосковье
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Свыше 300 объектов предоставили предпринимателям в Подмосковье по новым программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль». Обе появились в этом году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Предоставили уже 157 земельных участков для 131 проекта по импортозамещению. Это свыше 600 гектаров.

Вместе с тем малый и средний бизнес получил 152 объекта недвижимости в 34 городских округах Подмосковья.

На земельный участок за рубль могут претендовать предприниматели, которые развивают проекты в сельском хозяйстве, производстве продуктов, одежды, лекарств, компьютеров, электроники, оптики и в других важных для импортозамещения отраслях.

Выбор локации доступен на инвестиционной карте Подмосковья. Там же можно подать заявку. Подробности о всех мерах поддержки бизнеса размещены на областном инвестпортале.

«Недвижимость за 1 рубль» По условиям проекта «Недвижимость за 1 рубль» владельцу малого или среднего бизнеса необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение 1,5 лет или провести реконструкцию за три года.

Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания - до 15 лет. Заявку рассматривают три дня, договор заключают в течение 20 дней.

Льгота доступна юридическим и физическим лицам в Подмосковье. Основные условия: отсутствие задолженностей, банкротства или этапа ликвидации производства.

Арендную ставку определяют, исходя из износа объекта. Если он более 80%, плата составит один рубль за квадратный метр в год. Если менее 80%, то цена будет рассчитываться, исходя из размеров налога на недвижимость, - 2,2% от кадастровой стоимости.

Доступные объекты по проекту «Недвижимость за 1 рубль» можно найти на инвестиционной карте.

«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей, поэтому запускаем новые меры, внедряем современные сервисы. На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос о том, что нужны новые площади для запуска или расширения производства», - отметил Воробьев.

По проекту «Земля за 1 рубль» предприниматели могут получить в аренду на три года участки по символической цене.

Льготы Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области
20 декабря 2023, 17:57
Свыше 90 победителей премии «Мы рядом. Доброе дело» наградят в Подмосковье
Unsplash
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Губернаторская премия «Мы рядом. Доброе дело» пройдет в Красногорске 21 декабря. В этом году ее вручат за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, за поддержку участников СВО, а также за реализацию соцпроектов.

Среди почетных гостей премии будут актер и режиссер Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России Александр Белоглазов и другие.

Призовой фонд конкурса в этом году составляет 80 миллионов рублей. Всего победителям вручат 93 премии, размер которых составит от 500 тысяч до пяти миллионов рублей.

Напомним, за 11 лет лауреатами губернаторской Премии стали почти 14 тысяч человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире «360».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области
20 декабря 2023, 17:54
Жителям Подмосковья объяснили суть работы газовых участковых
Телеканал «360»
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С января во всей России изменится подход к обслуживания газового оборудования. В Подмосковье на этот пост заступает «Мособлгаз» — компания возьмет на контроль около 40 тысяч жилых домов. Кроме того, в регионе появятся газовые участковые. Подробнее об их предназначении рассказали в эфире «360».

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов объяснил, что газовый участковый - по сути, тот же самый участковый в полиции, только он живет рядом с жителями и они его, как правило, знают.

«Он может проконсультировать по вопросам газовой безопасности, к нему легко можно обратиться. Это не абстрактный человек или должностное лицо. Он отвечает за обслуживание 15 тысяч квартир и постоянно находится в вверенном ему районе. В подчинении у него будут от пяти до семи слесарей, которые каждый день, с утра до вечера будут обслуживать газовое оборудование. Мы очень надеемся, что газовый участковый станет „своим“ для жителей», - пояснил Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
20 декабря 2023, 17:15
Министр Болатаева рассказала о системе долговременного ухода за нуждающимися в Подмосковье
Телеканал «360»
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Социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами стартовал в Подмосковье в 2023 году. О его реализации в эфире «360» рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Система долговременного ухода - это федеральный проект. Мы в него включились в этом году. С сентября месяца реализуем его в пилоте в шести муниципалитетах. В следующем году будем реализовывать уже по всей Московской области», - подчеркнула Болатаева.

Суть проекта заключается в том, что житель ухаживает за нуждающимся родственником, а за это ему платят зарплату. В зависимости от состояния человека медики определяют необходимый по времени уход: кому-то он требуется круглосуточно, а кому-то достаточно несколько часов в день.

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Инвалиды

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