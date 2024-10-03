03 октября 2024, 21:35

ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России

ОЭЗ "Дубна"
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Особая экономическая зона «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России. Он складывается из трех главных показателей — экологии, социальной политики и корпоративного управления.

Дипломы победителям вручил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

ОЭЗ «Дубна» привлекает крупных инвесторов для проектов в авиастроении, металлообработке, вычислительной технике и радиоэлектронике, фармацевтике, медицине и других.

«Рейтинг - это мотивация для нас всех. Мы в ежедневном режиме каждый день работаем, чтобы стать еще лучше. И результаты говорят сами за себя. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы» - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Второе место в рейтинге заняла особая экономическая зона «Санкт-Петербург», а третье - ОЭЗ «Липецк», которая победила в прошлом году.

Все большее количество компаний внедряет стандарты ESG, обращая внимание на корпоративные практики и их влияние на окружающую среду и общество.

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Дубна Рейтинги Работа Медицина Экология
03 октября 2024, 21:57
Первые занятия в этом году стартовали в центре ДОСААФ в Мытищах 1 октября
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В городском округе Мытищи прошли первые в этом году учебные занятия по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил России. Они стартовали 1 октября в образовательных учреждениях ДОСААФ.

Водителей тяжелых грузовиков готовят в Мытищинском региональном центре. Там обучают специалистов по управлению квадроциклами и мотоциклами. Участники освоят также прыжки с парашютом.

Праздничная программа с участием группы «Сарма 38» и воспитанников Военно-патриотического центра «Граница» прошла на торжественном построении для курсантов ДОСААФ. Они познакомились с материалами учебной программы и посетили первые занятия.

Отметим, что в этом году по заданию Министерства обороны Российской Федерации учебные организации ДОСААФ России подготовят более 27 тысяч призывников. Их обучат 12 военно-учетным специальностям: водители грузовых автомобилей, автобусов, автомашин с прицепом, многоцелевых тягачей с легким бронированием, специальных машин, предназначенных для обеспечения полетов авиации, инженерного обеспечения войск, Воздушно-десантных войск и войск связи и других.

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Мытищи Водители
03 октября 2024, 21:05
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья в четверг вечером, 3 октября, зафиксировали на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как уточнили в ведомстве, сложно проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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Пробки Дороги Водители
03 октября 2024, 20:16
Аллею сказок обновили в Центральном городском парке Ногинска
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В Центральном парке Ногинска Богородского округа обновили Аллею сказок. На днях там появились фигурки новых мультипликационных героев.

Ранее в парке Ногинска отреставрировали лавочку «Ну погоди», мамонтенка и мышку на сыре. Сейчас там установили фигурки новых персонажей: Малыша и Карлсона. Это известные герои произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Сейчас специалисты реконструируют скульптуры Белоснежки и семи гномов. Их восстанавливает творческий коллектив парка. Сказочных персонажей вернут на место до зимы.

Напомним, в 2007 году 17 лет назад на Аллее сказок установили первые фигуры. С тех пор коллекцию каждый год пополняли - это стало традицией. Жители и гости Ногинска с удовольствием фотографируются на память со сказочными персонажами.

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Благоустройство Богородский Парки
03 октября 2024, 20:06
Памятник погибшим в зоне СВО открыли на полигоне «Ногинский»
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В Богородском городском округе открыли памятник «Воинам, Кремлевцам, погибшим в ходе проведения СВО». Его установили в Московском высшем общевойсковом командном училище на территории полигона «Ногинский».

На торжественном открытии памятника «Воинам, Кремлевцам, погибшим в ходе проведения СВО» собрались представители администрации Богородского городского округа, общественники, депутаты, родственники и друзья погибших. Мемориал установили на полигоне «Ногинский» в Московском высшем общевойсковом командном училище.

«Наш долг - помнить о стойкости и мужестве ребят, вставших на защиту Отечества. Очень важно чтить и увековечивать память об их подвигах. Это помогает нам осознать, что наша свобода и благополучие стоят непомерно дорого», - подчеркнул первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

В центре памятника расположили боевую машину и мемориальные плиты с именами погибших офицеров специальной военной операции. Их удостоили звания Героя России и наградили Орденами Мужества посмертно. Присутствующие возложили цветы и почтили память бойцов минутой молчания.

Офицерам, прапорщикам и сержантам, в том числе и участникам специальной военной операции на мероприятии торжественно вручили государственные награды и благодарности от руководства училища.

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Памятники Богородский

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