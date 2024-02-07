«Однозначно был пленником». История с найденной в Подольске собакой по кличке Сахарок получила продолжение

Несколько часов потребовалось грумерам, чтобы привести в порядок запущенную собаку по кличке Сахарок, которая из последних сил выползла к СНТ «Березка» в Подольске. Пес весил всего пару килограммов - столько же, сколько его шерсть, сбитая в тугие клочья. Волонтеры рассказали, что мальтийскую болонку 1,5 года назад бросила хозяйка и он все это время скитался по лесам. Однако у зоозащитников из приюта, куда определили Сахарка, другая версия. Они уверены - животное находилось в плену.

«Он не мог двигаться, ходить самостоятельно, потому что одна из передних лап была завалена к телу. Равновесие держать он не мог. Плюс, когтей такой длинны за пять лет нашей работы я не встречала - это больше трех сантиметров. Они впились в подушечки так, что пес не мог стоять самостоятельно на лапках», - рассказывает директор приюта для маленьких собак «Домик мелкашей» Юлия Рыжанушкина.

Зоозащитники уверены: если бы собака действительно скиталась на свободе, ее когти бы стачивались естественным образом. Наросшая шерсть и гематомы-пролежни тоже говорят о несостоятельности этой версии. Скорее всего, крыша над головой у Сахарка была, а вот движения - нет.

«Он либо в клетке сидел, либо в каком-то сарае, в каком-то замкнутом месте. Он был пленником - это однозначно. Он не худой, не истощен до полусмерти, его кормили. Кто его держал, по какой причине? Много людей с психическими отклонениями, мы с ними часто встречаемся, к сожалению. Они считают себя спасателями, собирая сумасшедшее количество собак и удерживая их в своих крохотных квартирах или домах. Животные там без ухода, без условий», - продолжает Юлия.

Еще одна версия - это племенное рабство. Цена за щенка мальтийской болонки стартует от 25 тысяч рублей. Нелегальные разведенцы нередко пренебрегают здоровьем и комфортом животных ради своей выгоды.

К слову, общественность в интернете разошлась во мнениях. Некоторые пользователи соцсетей пишут, что найденная болонка мельче пропавшего Сахарка, у нее другие прикус и клыки. Впрочем, опровергнуть или подтвердить эту информацию, равно как и версию своего появления у ворот СНТ, единственный участник этой истории не может. Главное другое - пес спасен. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию, чтобы вскоре найти нового хозяина.

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