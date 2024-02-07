07 февраля 2024, 09:48

«Однозначно был пленником». История с найденной в Подольске собакой по кличке Сахарок получила продолжение

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Несколько часов потребовалось грумерам, чтобы привести в порядок запущенную собаку по кличке Сахарок, которая из последних сил выползла к СНТ «Березка» в Подольске. Пес весил всего пару килограммов — столько же, сколько его шерсть, сбитая в тугие клочья. Волонтеры рассказали, что мальтийскую болонку 1,5 года назад бросила хозяйка и он все это время скитался по лесам. Однако у зоозащитников из приюта, куда определили Сахарка, другая версия. Они уверены — животное находилось в плену.

Несколько часов потребовалось грумерам, чтобы привести в порядок запущенную собаку по кличке Сахарок, которая из последних сил выползла к СНТ «Березка» в Подольске. Пес весил всего пару килограммов - столько же, сколько его шерсть, сбитая в тугие клочья. Волонтеры рассказали, что мальтийскую болонку 1,5 года назад бросила хозяйка и он все это время скитался по лесам. Однако у зоозащитников из приюта, куда определили Сахарка, другая версия. Они уверены - животное находилось в плену.

«Он не мог двигаться, ходить самостоятельно, потому что одна из передних лап была завалена к телу. Равновесие держать он не мог. Плюс, когтей такой длинны за пять лет нашей работы я не встречала - это больше трех сантиметров. Они впились в подушечки так, что пес не мог стоять самостоятельно на лапках», - рассказывает директор приюта для маленьких собак «Домик мелкашей» Юлия Рыжанушкина.

Зоозащитники уверены: если бы собака действительно скиталась на свободе, ее когти бы стачивались естественным образом. Наросшая шерсть и гематомы-пролежни тоже говорят о несостоятельности этой версии. Скорее всего, крыша над головой у Сахарка была, а вот движения - нет.

«Он либо в клетке сидел, либо в каком-то сарае, в каком-то замкнутом месте. Он был пленником - это однозначно. Он не худой, не истощен до полусмерти, его кормили. Кто его держал, по какой причине? Много людей с психическими отклонениями, мы с ними часто встречаемся, к сожалению. Они считают себя спасателями, собирая сумасшедшее количество собак и удерживая их в своих крохотных квартирах или домах. Животные там без ухода, без условий», - продолжает Юлия.

Еще одна версия - это племенное рабство. Цена за щенка мальтийской болонки стартует от 25 тысяч рублей. Нелегальные разведенцы нередко пренебрегают здоровьем и комфортом животных ради своей выгоды.

К слову, общественность в интернете разошлась во мнениях. Некоторые пользователи соцсетей пишут, что найденная болонка мельче пропавшего Сахарка, у нее другие прикус и клыки. Впрочем, опровергнуть или подтвердить эту информацию, равно как и версию своего появления у ворот СНТ, единственный участник этой истории не может. Главное другое - пес спасен. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию, чтобы вскоре найти нового хозяина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

07 февраля 2024, 09:34
Новую взрослую поликлинику построили на улице Летчика Ларюшкина в Люберцах
Наталья Лымарь
Читайте нас в: Google Новости
Еще одну поликлинику откроют в Люберцах в этом году. Она заработает в микрорайоне «Жулебино парк» и займет первый этаж жилого года и пристройку к нему.

По словам заместителя директора по строительству компании «ПИК» Олега Устюжина, в помещениях уже провели отделочные работы и завезли новое оборудование и мебель.

«Сейчас идет передача объекта в эксплуатацию. Вместе с представителями администрации городского округа и министерства здравоохранения мы проводим инвентаризацию», - сказал он.

Взрослая поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. В ней обустроили кабинеты терапевтов, хирурга, отоларинголога, офтальмолога и других специалистов. Учреждение планируют открыть после получения разрешения Роспотребнадзора и лицензии на медицинскую деятельность.

«Мы сейчас запараллелили все процессы строительства социальных объектов. Ввиду того, что достраивается большой микрорайон около десяти тысяч населения, увеличивается количество жителей и всего городского округа Люберцы, поэтому в первую очередь мы ставим в приоритет строительство социальных объектов - это школы, сады и поликлиники», - рассказал замглавы Люберец Эдуард Малышев.

В прошлом году в микрорайоне открыли детский сад на 350 мест, а в этом году там появятся школа на 1,5 тысячи учеников и сад на 350 воспитанников.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Больницы Поликлиники
06 февраля 2024, 23:56
Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищах 200 мотоциклистов поборолись за главный приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова в соревнованиях по мотокроссу. Длина подмосковной трассы составила три с половиной километра.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями в мотокроссе стала московская команда «ММТ Мотоспорт». Она получила главный приз - керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова, изготовленную в 1939 году, которая каждый раз переходит от победителя к победителю.

Генеральный директор «Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ» Павел Медведков отметил, что в этих соревнованиях выигрывает не тот, кто всех опередил, а тот, кто пришел последним.

«Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе», - отметил Медведков.

После окончания гонки девушки-болельщицы получили по букету цветов.

Напомним, что первый Чкаловский мотокросс прошел в 1939 году, а в Подмосковье он проводится уже в девятый раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
06 февраля 2024, 23:52
Конкурс на выполнение капремонта тепловых сетей объявили в Богородском городском округе
ФОТО банк Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В Богородском округе Московской области объявили конкурс по капитальному ремонту наружных тепловых сетей. Финансирование на реконструкцию системы отопления округа направят из окружного бюджета.

В комитете по конкурентной политике Московской области рассказали, что извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на сайте ЕАСУЗ, а также в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком капитального ремонта выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы Богородский
06 февраля 2024, 23:12
Горнолыжники из Подмосковья победили в соревнованиях профессионалов «Серия PRO»
Фото: Российская Федерация горнолыжного спорта
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль на дебютном в 2024 году этапе международных профессиональных соревнований по горнолыжному спорту «Серия PRO». Третий этап борьбы проходил 6 февраля в Белокурихе Алтайского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсменка Виталина Гирина, выступавшая в дисциплине «слалом», опередила свою соперницу Марию Шканову из Белоруссии на 1,25 секунды. На первых двух этапах «Серии PRO» она приходила второй.

​Подмосковный спортсмен Семен Ефимов стал победителем в дисциплине «слалом», опередив лыжника Александра Хорошилова на 0,45 секунды. Это уже третья золотая медаль Ефимова по итогам соревнований «Серия PRO».

Третье место получил челябинец Сергей Челмакин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды

Новости по теме