Одна из старейших жительниц Наро-Фоминска Валентина Цыганова пришла на выборы

Пенсионерка рассказала, что всегда самостоятельно принимает участие в выборах, однако несколько лет назад не смогла этого сделать из-за пандемии.

«Мне важно все сделать самой. За всю жизнь только однажды не пошла на выборы - в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий - по возможности и читаю, и смотрю, и слушаю. Сегодня голосую сердцем - за того кандидата в президенты, в которого я верю!» - поделилась Валентина Цыганова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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