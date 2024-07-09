Одиннадцатый тур чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске

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Матч завершился со счетом 3:1 в пользу соперников. По итогам всех прошедших игр Чемпионата спортсмены Солнечногорска заняли четвертое место в турнирной таблице. Они уступая лидеру чемпионата всего одно очко.

Заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев. отметил, что впереди у футболистов еще 11 игр. Он пожелал спортсменам удачи и пригласил болельщиков поддержать спортсменов перед следующим матчем.

Напомним, что следующая домашняя игра местного футбольного клуба состоится 10 августа с командой «Центавр» из Лобни.

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