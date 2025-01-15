15 января 2025, 21:49

Одиннадцать мест для купаний откроют в Крещенскую ночь Одинцове

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В Одинцовском городском округе в период с 18 по 19 января 2025 года организуют 11 специальных мест для проведения традиционных Крещенских купаний. Каждое из них оборудуют всем необходимым для комфортного и безопасного омовения в проруби.

В числе удобств - палатки для переодевания, зоны обогрева, уборные, пункты с горячим чаем, качественное освещение, навигационные указатели и оборудованные спуски к воде. Особое внимание уделят безопасности: на всех площадках будут дежурить полицейские, спасатели, медицинские работники и волонтеры.

Места проведения купаний в Одинцовском округе: купель Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде на Ратехинском шоссе, строение № 2б, Купель на территории часовни Иоанна Предтечи в Дунино, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи в Лесном Городке на Фасадной улице, дом № 8А, пруд около дома № 19А в Сколково, купель на территории главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Кубинке на 55-м километре Минского шоссе, пруд на территории храма Архангела Михаила на Можайском шоссе, дом № 89А, пруд у дома № 15 на Армейской улице в Кубинке, купель на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского в Пронском, купель у ресторана «Причал» в Жуковке на 2-м километре Ильинского проезда, строение № 1, купель у храма преподобного Серафима Саровского в Горках-10, за домом № 31, купель на территории Михайло-Архангельского храма в Бушарино, в квартале № 3, дом № 160.

Организаторы призывают участников соблюдать правила безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не находиться в воде дольше рекомендованного времени и обязательно согреваться после выхода из купели. Для детей и пожилых людей рекомендуют проконсультироваться с врачом перед участием в мероприятии.

Одинцово Водоемы
15 января 2025, 22:56
Проекты по инициативному бюджетированию представят в Химках с 16 января
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Проекты, которые вынесут на голосование по программе инициативного бюджетирование, представят жителям Химок. Показ презентаций начнется с 16 января.

Так, на базе Дома юных техников «Интеграл» планируют создать центр военно-технических видов спорта. Реализацию проекта обсудят на встрече 16 января в 19:00 по адресу: улица Лавочкина, дом № 7.

Помимо этого, на голосование представят проект по созданию детского эковелоцентра в Левобережном микрорайоне. Его основной целью станет популяризация велоспорта. Встреча и обсуждение перспективы состоятся 16 января в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Развитие услуг по реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья планируют реализовать на базе Олимпийского центра «Планерная». Такую инициативу рассмотрят 16 января в 12:00 по адресу: микрорайон Планерная, владение № 1, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Возможность развития медицины в школах обсудят 17 января в 15:00 по адресу: улица Горшина, № 5А, и в 16:00 по адресу: улица Родионова, дом № 3, строение № 1, актовый зал.

Проголосовать за проекты инициативного бюджетирования может каждый желающий с 27 января по 9 февраля с помощью интернет-портала «Добродел».

Спортсмены Химки Медицина
15 января 2025, 22:47
Художественную выставку открыли в Химках ко Дню рождения Подмосковья
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Выставка картин «Подмосковная сказка» стартовала в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Жителям Химок ко Дню рождения Московской области рассказали об истории развития региона.

Открытие выставки посетили школьники, их родители, члены клуба «Активное долголетие» и муниципальные депутаты. Помимо картин, в социальном комплексе представили изделия ручной работы, которые заняли призовые места на местных и региональных конкурсах. Они иллюстрировали культурные традиции и народные промыслы Подмосковья.

«Художественная выставка - это не только прекрасная возможность для каждого из нас прикоснуться к искусству, но и шанс заново открыть для себя богатую историю Подмосковья», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Кроме того, собравшимся рассказали об исторических событиях и личностях, сыгравших не последнюю роль в развитии региона. Самые активные гости выставки поучаствовали в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, деревянных игрушек и тканевых изделий.

Выставки Химки
15 января 2025, 22:39
Открытый урок о Сталинградской битве прошел в Химках
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Историческую лекцию о ходе Сталинградской битвы провели в Доме юных техников «Интеграл» в Химках. Встречу приурочили к 82-й годовщине начала великого сражения.

Собравшимся рассказали о сути и ходе операции «Кольцо». Слушатели узнали интересные факты об истории Сталинградской битвы и проверили, насколько хорошо они усвоили материал, на интеллектуальной викторине.

«Лекция об одном из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны объединила жителей разных возрастов. Операция „Кольцо“ стала победной точкой всей Сталинградской битвы», - отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Особое внимание в Химках уделяют сохранению исторической памяти и культурного наследия. Так, в округе действует масштабная патриотическая программа, в рамках которой ежедневно проводят тематические мероприятия для молодежи.

Всего с июля 2024 года организовали 600 различных активностей.

Химки Патриотизм
15 января 2025, 22:37
Открытый урок памяти советского хоккеиста Валерия Харламова прошел в Химках
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Познавательная лекция в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова прошла в лицее № 21 в Химках. Собравшимся рассказали о жизни и профессиональном пути спортсмена.

Жители прослушали лекцию и посмотрели документальный фильм, посвященный спортивной карьере хоккеиста Валерия Харламова. Участие в открытом уроке приняли учащиеся лицея, их родители, педагоги и муниципальные депутаты.

«В ходе серии игр с канадскими профессионалами в сентябре 1972 года Валерий Харламов получил всеобщее признание в международном хоккее. Он был одним из ведущих игроков сборной Советского Союза», - отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы, направленной на сохранение исторического наследия и укрепление связи между поколениями. Так, в Химках регулярно проводят тематические семинары, концерты, мастер-классы, круглые столы и многое другое.

Химки История

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