Одинцовский парк открыл бесплатные мастер-классы по живописи

Певица Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба спортивного объединения.

Всех желающих ждут развлечения, организованные по мотивам русских народных сказок. На площадке работают современные аттракционы, есть зоны активного отдыха и квесты.

Известные боксеры также проводят мастер-классы. Каждый ребенок может получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом.

Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусе № 1 от железнодорожной станции Серпухов или на автобусе № 2 от автовокзала. Также можно воспользоваться электричкой, доехав до станции Ока.

Организатором мероприятия выступила Федерация бокса России при поддержке правительства Московской области.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться на сайте.

Праздничное мероприятие проходит на пляже на Оке «Серпуховские Мальдивы». С 29 декабря по 8 января свои хиты перед гостями исполнят Ольга Бузова, Клава Кока, Кравц, отец Фотий с хором «Русский формат», группа NLO (Not Like Others), Мэри Гу, Gayazovs Brothers, Просто Лера, Nemiga, хор Сретенского монастыря и группа Rasa.