Одинцовский отель «ПСБ Патриот» признали лучшей загородной гостиницей Подмосковья

По словам генерального менеджера отеля Александра Полякова, открылась гостиница в 2022 году и уже добилась блестящих результатов.

«Нас отличает удобное расположение в парке „Патриот“ и разнообразная инфраструктура, которая способна соответствовать запросам как семейного отдыха, так и проведения банкетов и масштабных конференций», - рассказал Поляков.

Он пригласил жителей Подмосковья отдохнуть в гостинице и отметил, что для тех, кто предпочитает приватный отдых, в отеле есть клубный этаж с прекрасными видовыми террасами и собственным рестораном «Багратион». Здесь для гостей создадут повышенный уют и комфорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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