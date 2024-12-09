Одинцовский округ стал одним из лучших в Подмосковье по вывозу мусора

Больше 70 дополнительных соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе отходов в регионе уже подписаны. Порядок действий выглядит следующим образом: водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку, фиксирует навал мусора и связывается с диспетчером. После чего диспетчер регистрирует заявку и высылает на место мусоровоз необходимого размера.

Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но и сокращает время реагирования на проблему. В среднем срок ликвидации навалов составляет от четырех до семи часов. К работе подключены все региональные операторы. Сейчас количество подписанных соглашений составляет 92%.

Одинцовский округ вошел в число лидеров по итогам данной работы. Также среди лучших муниципалитетов оказались Серпухов, Волоколамск, Чехов и Можайск.

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