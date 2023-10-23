«Одинцовский электромеханический завод» расширил производство в рамках импортозамещения
Успешное развитие импортозамещающей промышленности в Московской области позволило расширить производство комплектующих для металлообрабатывающих станков. Инвестиционный проект реализован на территории Одинцовского городского округа компанией «Одинцовский электромеханический завод».
Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в сфере металлообработки составил 40 миллионов рублей.
«За счет расширения производства на заводе было создано дополнительно 10 рабочих мест», - сообщила Екатерина Зиновьева В рамках расширения «Одинцовский электромеханический завод» сможет полностью обеспечить импортозамещение комплектующих для металлообрабатывающих станков.
Напомним, предприятие из Одинцово специализируется на производстве металлических изделий и конструкций. Завод оснащен всем необходимым современным оборудованием. «Одинцовский электромеханический завод» выпускает оборудование для фонтанов и бассейнов из нержавеющей стали, компенсаторы усадки для деревянного домостроения, детали подъемников для канатных дорог и многие другие виды продукции.
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