30 марта 2024, 21:40

Одинцово, Сергиев Посад и Воскресенск присоединились к акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе»

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В Московской области на девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» прошли акции в память о жертвах трагедии. К мероприятиям присоединились Одинцово, Сергиев Посад, Воскресенск и другие округа Подмосковья.

Вечером 30 марта в центре Воскресенска собрались жители, чтобы почтить память погибших. Из свечей перед Вечным огнем выложили слово «Скорбим».

Акцию «Свеча памяти» также провели в Лобне у мемориала «Звонница». Жертв теракта в «Крокусе» вспоминали в Балашихе, Истре и Солнечногорске.

У «Крокус Сити Холла» состоялся памятный концерт , который открыли музыкой композитора Сергея Прокофьева.

В Сергиевом Посаде прошла акция «Свеча памяти». После минуты молчания жители возложили цветы к Вечному огню. Среди цветов поставили портрет Екатерины и Павла Дорофеевых - жители округа погибли 22 марта в «Крокус Сити Холле».

В Одинцове люди принесли цветы к стихийному мемориалу и зажгли свечи.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:17
Память погибших в «Крокус Сити Холле» почтили в Шатуре
Администрация Шатура г.о.
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Ровно девять дней исполняется сегодня с момента ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле». Жители Шатуры в память о погибших зажгли траурные свечи у мемориала «Ангел добра», выложив из них слово «Скорбим».

Волонтеры, общественники, студенты Шатурского энерготехникума, жители округа почтили память погибших минутой молчания. Со словами поддержки к собравшимся обратился благочинный Шатурского церковного округа священник Иоанн Депутатов.

По последним данным, в результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей).

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Шатура
30 марта 2024, 21:46
Спортсмены из Домодедова победили на региональном этапе турнира по волейболу «Серебряный мяч»
Администрация Домодедово г.о.
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Региональный этап всероссийского турнира по волейболу «Серебряный мяч» завершился в Химках. Спортсмены из Домодедова показали лучшие результаты.

Среди шести команд образовательных учреждений Московской области первое место заняла команда юношей Домодедовской школы № 1. Второго места удостоилась команда девушек Домодедовской школы № 1.

«Поздравляем ребят и их наставников с высокими достижениями, и желаем им дальнейших побед!» - подчеркнули в администрации городского округа Домодедово.

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Спортсмены Школы Химки
30 марта 2024, 21:11
Жители Лобни присоединились к акции «Свеча памяти»
Телеканал «360»
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Жители Лобни возложили цветы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Акция «Свеча памяти» состоялась у мемориала «Звонница».

Участие в памятной акции приняли десятки человек. Люди принесли цветы, мягкие игрушки и свечи.

Концерт памяти проходил вечером 30 марта рядом с «Крокус Сити Холлом». Народный мемориал стал местом проведения акции «Журавли», организованной на девятый день после теракта.

У стихийного мемориала близ «Крокуса» выступил оркестр, музыкальные композиции сопроводили проекцией фотографий жертв трагедии на стены здания.

Спасшаяся при нападении на «Крокус Сити Холл» жительница Ногинска Наталья Скисова во время концерта памяти жертв теракта 22 марта поблагодарила охранника и врачей за спасение.

Лобня Концерты Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 19:48
Медицинскую мебель поставили в Московский областной госпиталь для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Свыше 200 новых предметов медицинской мебели установили в госпитале для ветеранов войн в Подмосковье. Среди них — кресла для врачей и пациентов, шкафы для документации и столы с тумбами. Поставку осуществила Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области.

Начальник группы ИТО Максим Козлов отметил, что формирование современной инфраструктуры - одна из приоритетных задач здравоохранения в Подмосковье.

«Новая мебель для медицинского персонала и отделений в целом создаст комфортные условия работы и приема пациентов», - добавил Максим Козлов.

Для получения информации о госпитализации рекомендуется обращаться по номеру телефона: 7 (499) 670-93-32. Более подробная информация о работе медучреждения размещена на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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Здравоохранение

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