Один из скверов в Можайске благоустроят в 2025 году по решению жителей

В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили, что голосование продолжается. Жители Можайского округа еще могут повлиять на выбор тех территорий, которые будут благоустроены в первую очередь. Сделать это можно на сайте .

На голосование вынесены два сквера: в поселке Химик на улице Ватутина и в Можайске, на улице Академика Павлова (Парк 50-летия СССР).

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России.

Жители других округов Подмосковья также выбирают места для будущего благоустройства. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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