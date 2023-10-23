Одежду и униформу начнут шить в Электростали к 2026 году

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«Лекпроф» шьет одежду для торговых сетей и предприятий. После ухода с рынка иностранных компаний владельцы решили расширить действующее производство и построить новый швейный цех.

«Размер инвестиций в проект составляет порядка 31,8 миллиона рублей. Планируется создание около 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск нового производства намечен на 2026 год», - рассказала министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации планов инвестору предоставили гектар земли в Электростали по льготной программе - за один рубль в год.

«Общая площадь застройки составит 1,2 тысячи квадратных метров. С начала года в Подмосковье предоставлено уже более 130 земельных участков по льготной программе», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В новом корпусе запустят серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Также предприятие будет производить униформу, рабочую форму и специальную одежду для разных отраслей.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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