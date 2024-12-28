Одаренным детям с ОВЗ из Мытищ вручили стипендии губернатора Подмосковья

Семь детей с ограниченными возможностями здоровья добились высоких успехов в различных сферах: спорте, туризме, интеллектуальных состязаниях. Губернаторские стипендии ребятам вручили в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Поздравила лауреатов глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она отметила, что для талантливых людей нет границ, доказательство этому - заслуги этих ребят.

Глава округа пожелала им покорения новых вершин, подчеркнув, что рядом с ними всегда будут люди, готовые их поддержать. Ребята поделились своими планами на будущее, рассказали о своих увлечениях и о пути к победам. Особенно тепло в этот день поблагодарили родителей и педагогов, ведь именно благодаря их поддержке особенные дети добились таких высот.