Переход в цифру Подмосковный Главгосстройнадзор первым в стране автоматизировал общение с бизнесом. Все процедуры оцифровали и упростили, благодаря чему предприниматели могут получить ответы на все необходимые вопросы через «Госуслуги». Такой формат взаимодействия не только экономит время, но и повышает безопасность, объяснил Гарибян.

Хоть и многие процедуры перешли в онлайн, полностью автоматизировать их невозможно: за каждым процессом наблюдает человек. По словам министра, каждая цифровая система требует администрирования, хоть и не в таком масштабе, как раньше.

«В нашем случае, когда мы полностью оптимизировали и перешли в цифру, нам уже не требуется огромная армия для содержания всей контрольно-надзорной функции. Теперь мы сосредоточены на других направлениях», - подчеркнул он.

Для корректной работы системы за всеми процессами следит инспектор. В этом ему помогают камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Техника способна оценить динамику стройки и выявить другие проблемы.

Невидимый надзор Многие новшества в области строительства направлены на сокращение количества визитов инспекторов на объекты. Это позволяет бизнесу работать с комфортом и не тратить время на общение со специалистами. Для этого в регионе стали применять беспилотники, которые облетают площадку и формируют специальный документ - ортофотоплан, - по которому инспекторы определяют, есть ли на объекте отклонения. Если они находятся, то система сама формирует предостережение и направляет его через «Госуслуги».

Благодаря этому застройщику не нужно тратить свое время на многочисленные визиты контролеров - они посетят площадку только один раз, чтобы сверить данные.

Умные камеры Камеры с искусственным интеллектом активно используют в сфере строительства. Они помогают упрощать процессы и наблюдать за стройкой дистанционно, напомнил министр. Так, техника способна распознать количество строителей, оценить динамику, выявить задымление. Об этом нейросеть сообщает инспектору автоматически, через специальный бот.

По словам Гарибяна, искусственный интеллект также помог Подмосковью решить проблему обманутых дольщиков.

«Обманутых дольщиков нет и не прогнозируется, потому что в контроле за долевым строительством мы используем умные технологии, облеты квадрокоптером, искусственный интеллект, подсчет строительной готовности и другие современные виды контрольно-надзорных режимов», - сказал он.

Все о стройках - в мобильном телефоне Получить всю необходимую информацию жители могут в специальном мобильном приложении «Подмосковные стройки». Там на интерактивной карте размещены шесть тысяч цифровых паспортов объектов, которые уже возводят или только запланировали. Там можно подробно узнать о темпах работ, применении эскроу-механизмов, количестве человек на объекте и многое другое. Благодаря приложению жителям не нужно лично обращаться в профильные ведомства, они могут быстро и удобно получить все необходимые данные.

Кроме того, «Подмосковные стройки» помогают узнать о законности строительства. Приложение распознает объект через камеру и выдает цифровой паспорт. Если объект незаконный, то жителю предлагают обратиться в гостехнадзор.

Планы на будущее В будущем ведомство планирует активно развивать информационную систему Центра содействия строительству. С ее помощью застройщики создают цифровые паспорта и получают поддержку при прохождении бюрократических процедур. Все это долгое время работало на уровне интеграции разнородных систем, объяснил министр. В будущем их все сосредоточат на одной площадке, а ЦСС сможет обращаться за госуслугами за заявителя.

«Вы, как застройщик, взяли какую-то идею, а хлопоты по реализации этой идеи, вплоть до выпуска объекта в жизнь и кадастрирования, передали нам. Вам только построить надо. А все согласования пройдем мы за вас. Вы просто будете отслеживать спокойно, сидя у себя дома, статус в личном кабинете на портале госуслуг», - пояснил Артур Гарибян.

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