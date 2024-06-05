05 июня 2024, 15:24

«Оцифровали все процедуры». Министр Гарибян — об умных технологиях на подмосковных стройках

Телеканал «360»
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Цифровизация упростила все сферы жизни в Подмосковье, в том числе область строительства. Искусственный интеллект позволяет сократить сроки работ и сделать комфортнее работу предпринимателей. О достижениях последних лет и планах на будущее рассказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в интервью для 360.ru на полях ПМЭФ.

Переход в цифру Подмосковный Главгосстройнадзор первым в стране автоматизировал общение с бизнесом. Все процедуры оцифровали и упростили, благодаря чему предприниматели могут получить ответы на все необходимые вопросы через «Госуслуги». Такой формат взаимодействия не только экономит время, но и повышает безопасность, объяснил Гарибян.

Хоть и многие процедуры перешли в онлайн, полностью автоматизировать их невозможно: за каждым процессом наблюдает человек. По словам министра, каждая цифровая система требует администрирования, хоть и не в таком масштабе, как раньше.

«В нашем случае, когда мы полностью оптимизировали и перешли в цифру, нам уже не требуется огромная армия для содержания всей контрольно-надзорной функции. Теперь мы сосредоточены на других направлениях», - подчеркнул он.

Для корректной работы системы за всеми процессами следит инспектор. В этом ему помогают камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Техника способна оценить динамику стройки и выявить другие проблемы.

Невидимый надзор Многие новшества в области строительства направлены на сокращение количества визитов инспекторов на объекты. Это позволяет бизнесу работать с комфортом и не тратить время на общение со специалистами. Для этого в регионе стали применять беспилотники, которые облетают площадку и формируют специальный документ - ортофотоплан, - по которому инспекторы определяют, есть ли на объекте отклонения. Если они находятся, то система сама формирует предостережение и направляет его через «Госуслуги».

Благодаря этому застройщику не нужно тратить свое время на многочисленные визиты контролеров - они посетят площадку только один раз, чтобы сверить данные.

Умные камеры Камеры с искусственным интеллектом активно используют в сфере строительства. Они помогают упрощать процессы и наблюдать за стройкой дистанционно, напомнил министр. Так, техника способна распознать количество строителей, оценить динамику, выявить задымление. Об этом нейросеть сообщает инспектору автоматически, через специальный бот.

По словам Гарибяна, искусственный интеллект также помог Подмосковью решить проблему обманутых дольщиков.

«Обманутых дольщиков нет и не прогнозируется, потому что в контроле за долевым строительством мы используем умные технологии, облеты квадрокоптером, искусственный интеллект, подсчет строительной готовности и другие современные виды контрольно-надзорных режимов», - сказал он.

Все о стройках - в мобильном телефоне Получить всю необходимую информацию жители могут в специальном мобильном приложении «Подмосковные стройки». Там на интерактивной карте размещены шесть тысяч цифровых паспортов объектов, которые уже возводят или только запланировали. Там можно подробно узнать о темпах работ, применении эскроу-механизмов, количестве человек на объекте и многое другое. Благодаря приложению жителям не нужно лично обращаться в профильные ведомства, они могут быстро и удобно получить все необходимые данные.

Кроме того, «Подмосковные стройки» помогают узнать о законности строительства. Приложение распознает объект через камеру и выдает цифровой паспорт. Если объект незаконный, то жителю предлагают обратиться в гостехнадзор.

Планы на будущее В будущем ведомство планирует активно развивать информационную систему Центра содействия строительству. С ее помощью застройщики создают цифровые паспорта и получают поддержку при прохождении бюрократических процедур. Все это долгое время работало на уровне интеграции разнородных систем, объяснил министр. В будущем их все сосредоточат на одной площадке, а ЦСС сможет обращаться за госуслугами за заявителя.

«Вы, как застройщик, взяли какую-то идею, а хлопоты по реализации этой идеи, вплоть до выпуска объекта в жизнь и кадастрирования, передали нам. Вам только построить надо. А все согласования пройдем мы за вас. Вы просто будете отслеживать спокойно, сидя у себя дома, статус в личном кабинете на портале госуслуг», - пояснил Артур Гарибян.

Ранее на ПМЭФ директор компании «Гормаш Глобал» рассказал о строительстве завода буровых установок в Подмосковье. Работы планируют начать к концу лета.

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Искусственный интеллект Строительство Дольщики Госуслуги ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 16:29
Более 70 лифтов заменят в Мытищах до конца года
Министерство ЖКХ МО
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В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в ее рамках в Мытищах заменят свыше 70 лифтов.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменен. С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, за год в Подмосковье заменили около 270 лифтов. В этом году планируется установить более 560 новых лифтов. Работы в данном направлении проведут в Богородском округе, Балашихе, Электростали, Королеве и других округах.

«Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом», - заключил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Мытищи
05 июня 2024, 16:26
Земельные инспекторы Подмосковья прошли курсы повышения квалификации
МИО МО
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Обучение муниципальных земельных инспекторов Московской области по программе повышения квалификации завершилось в регионе. Курсы прошли на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии».

Специалисты успешно завершили программу «Определение возраста и видового состава древесно-кустарниковой растительности с целью установления срока неиспользования земельных участков по целевому назначению». В обучении приняли участие 65 инспекторов, работающих в городских округах с землями сельхозназначения.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила ценность знаний, которые получили инспекторы от преподавателей с научными степенями по биологии и сельском хозяйстве. Они позволят делать точные выводы о неиспользовании сельхозназначенных участков на основании состояния участка и анализа его древесно-кустарниковой растительности в течение трех лет.

Сейчас муниципальные земельные инспекторы уже получают документы, подтверждающие успешное прохождение обучения.

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Сельское хозяйство
05 июня 2024, 16:24
Три выпускницы из Воскресенска сдали ЕГЭ на 100 баллов
Unsplash
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В городском округе Воскресенск подвели итоги Единого государственного экзамена. Три выпускницы общеобразовательных учреждений получили максимальные 100 баллов за экзамены по литературе и химии.

Дарья Тамбеева из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова и Кира Афанасьева из школы «Наши традиции» набрали по 100 баллов за экзамен по литературе. Это позволило им не только заслужить почетное звание стобалльников, но получить статус победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Дарья также приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в составе сборной команды Московской области по русскому языку и литературе.

Третьей стобалльницей городского округа Воскресенск стала еще одна выпускница лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова. Агата Булычева стала лучшей на экзамене по химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школьники Воскресенск
05 июня 2024, 16:21
Шесть выпускников из Богородского округа получили 100 баллов на ЕГЭ
РИА «Новости»
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В Богородском округе стали известны первые результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии. Максимальный балл набрали сразу шесть выпускниц.

Единственной выпускницей, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии, стала Алина Кумскова из Центра образования № 5. Также сразу пять выпускниц получили максимальный бал по литературе. Это Елизавета Кострома, Мария Качановская, Полина Беззубцева, Надежда Горелова и Виктория Смирнова.

Экзаменационная кампания для выпускников не закончена. Впереди у них еще несколько экзаменов, а также ожидание результатов по остальным предметам. Напомним, что с 2019 года, в соответствии с постановлением правительства Московской области, выпускники подмосковных школ, набравшие по двум и более учебным предметам максимальный балл ЕГЭ, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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ЕГЭ Дети Школы Богородский

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