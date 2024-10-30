Очный этап всероссийского вокального конкурса прошел в Ногинске

Учредители конкурса: управление культуры администрации Богородского округа и центр современного искусства «Терция» из Москвы. В онлайн конкурсе приняли участие вокалисты из 12 регионов России: городов Москвы и Санкт-Петербурга, городских округов - Богородского, Волоколамского, Одинцовского, Шаховской и Королева Московской области, городов Краснодара и Краснодарского края, Луганской и Донецкой Народных Республик, Калужской, Омской, Волгоградской, Новосибирской, Амурской и Курганской областей.

Во втором этапе, в очном формате, свое вокальное мастерство продемонстрировали 72 участника из Москвы и подмосковных округов: Богородского, Балашихи, Химок, Черноголовки, Электростали, Молодежного и Щелкова. Гран-при конкурса завоевала солистка вокального коллектива «7 нот» Кристина Глазова, руководитель Яна Терновая, Они представляли город Электроугли Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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