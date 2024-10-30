30 октября 2024, 22:16

Очный этап всероссийского вокального конкурса прошел в Ногинске

Читайте нас в: Google Новости

Всероссийский вокальный конкурс «Революция звука» проходил в два этапа. В онлайн формате участвовали вокалисты из 12 регионов России. Очный этап прошел в Ногинске.

Учредители конкурса: управление культуры администрации Богородского округа и центр современного искусства «Терция» из Москвы. В онлайн конкурсе приняли участие вокалисты из 12 регионов России: городов Москвы и Санкт-Петербурга, городских округов - Богородского, Волоколамского, Одинцовского, Шаховской и Королева Московской области, городов Краснодара и Краснодарского края, Луганской и Донецкой Народных Республик, Калужской, Омской, Волгоградской, Новосибирской, Амурской и Курганской областей.

Во втором этапе, в очном формате, свое вокальное мастерство продемонстрировали 72 участника из Москвы и подмосковных округов: Богородского, Балашихи, Химок, Черноголовки, Электростали, Молодежного и Щелкова. Гран-при конкурса завоевала солистка вокального коллектива «7 нот» Кристина Глазова, руководитель Яна Терновая, Они представляли город Электроугли Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский конкурсы
30 октября 2024, 22:17
Гуманитарную помощь из Богородского округа доставили в Курскую область
Читайте нас в: Google Новости
Очередной гуманитарный груз из Богородского городского округа доставлен в Курск. В первую очередь передали все необходимо для пунктов временного пребывания, чтобы подготовиться к наступлению холодов.

Богородский округ не остается в стороне от помощи жителям Курской области. Уже не в первый раз был собран и отправлен гуманитарный груз. В этот раз привезли: генераторы, тепловые пушки, водонагревательные приборы - все то, что требуется в первую очередь жителям, размещенных в пунктах временного пребывания, особенно с наступлением холодов. Также передали необходимые вещи и продукты длительного хранения, рыбные и мясные консервы. В сборе помощи участвовали богородские предприниматели и представители бизнес- сообщества. От Богородского округа колону сопровождал заместитель главы Анатолий Шуть. Он встретился с руководством Курской области.

«Что особенного приятно и дорого - так это отношение местных жителей. Мы встретили там отзывчивость, доброту и искреннюю благодарность», - рассказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Продукты Богородский
30 октября 2024, 22:17
Волонтеры в Ногинске помогли жительнице Риги найти могилу брата
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Риги Маргарита Шляпцева обратилась в Совет ветеранов Богородского округа помочь найти могилу брата. Из-за сложной ситуации с выездом из Прибалтики она не может приехать в Ногинск. На помощь пришли волонтеры округа.

Маргарита Федоровна несколько лет самостоятельно искала возможность найти могилу брата, но поиски не увенчались успехом. После обращения в совет ветеранов Богородского округа удалось помочь ей. Помогли волонтеры округа. Они нашли могилу. Отряд два раза выезжал на кладбище. Ребята провели уборку на участке, убрали траву, собрали мусор, покрасили ограду, обновили цветочницу, помыли надгробный памятник. После того, как Маргарите Шляпцевой отправили фотографии благоустроенного захоронения - женщина в телефонном разговоре в первую минуту не могла вымолвить и слова из-за слез. Она поблагодарила за оказанную помощь и искренний отклик.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Необычная просьба поступила в Совет ветеранов Богородского округа от жительницы Риги Маргариты Шляпцевой. Женщина просила помочь в поисках места захоронения брата Гаврила Ларина, захороненного на старом Ногинском кладбище в 1970-м году. Маргарита не может выехать в Россию из-за ограничений со стороны правительства Латвии и очень переживала, что могила останется без присмотра.

Волонтеры Богородский
30 октября 2024, 22:04
Молодогвардейцов в Лобне наградили за волонтерскую деятельность
Читайте нас в: Google Новости
В рамках празднования Дня добровольца в Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, на котором были отмечены более 40 лучших волонтеров региона. Среди награжденных — Денис Барабанов, руководитель лобненского отделения «Молодой гвардии».

Ему вручили благодарственное письмо за активную общественную деятельность и значительный вклад в поддержку проведения специальной военной операции.

Денис Барабанов известен своим участием в гуманитарной миссии 2022 года в Мариуполе. В настоящее время он продолжает самостоятельно выезжать на освобожденные территории с гуманитарными грузами, оказывая помощь местным жителям.

Лобненское отделение также представили молодогвардейцы Дмитрий Думбрава и Ольга Вовченко, которые участвовали в благотворительной поездке в Мариуполь в 2024 году, а также волонтер из Курска Артем Попов.

Почетными гостями мероприятия стали председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы Александр Толмачев и председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов. Они высоко оценили вклад волонтеров в развитие гражданского общества и поблагодарили их за самоотверженный труд.

В рамках праздника была организована фотовыставка «Касается каждого», где были представлены работы, отражающие деятельность волонтеров. Также работали интерактивные зоны, где каждый желающий мог познакомиться с различными аспектами волонтерской деятельности и узнать о возможностях участия в благотворительных проектах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Волонтеры
30 октября 2024, 21:47
Дорожное полотно возле детского сада на Садовой улице обновили в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Подольск завершены работы по обновлению дорожного полотна на Садовой улице возле дошкольного учреждения. Жители обратились к главе муниципалитета Григорию Артамонову с просьбой отремонтировать участок дороги, так как из-за глубоких ям был затруднен проезд транспорта к детскому саду.

Теперь путь для родителей и малышей стал более комфортным и безопасным. Протяженность обновленного участка составляет 120 метров.

За летний период в Подольске было обновлено дорожное полотно по 18 адресам. Работы проводились в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «Дороги Подмосковья». Пока позволяют погодные условия, ремонт продолжается. В настоящее время работы ведутся на участке от автодороги Сергеевка - Леспроект до СНТ «Флора» и в микрорайоне Климовск в переулке Садовый.

Обновление дорожной инфраструктуры способствует повышению безопасности и комфорта жителей, а также улучшает транспортную доступность социальных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги

Новости по теме