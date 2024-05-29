Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют

Рекордную стоимость лота на торгах зафиксировали в городском округе Домодедово. Аукцион провел комитет по конкурентной политике Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участок 18 соток земли, расположенный в микрорайоне Барыбино взяли в аренду за 38 миллионов рублей в год. В аукционе приняли участие пять претендентов. Цена стартовала с 1 422 127,61 рублей в год, но участники подняли ее в 27 раз.

Всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 155 аукционов с 20 по 24 мая.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».