Очистные сооружения реконструируют в поселке Сергиевском под Коломной

Читайте нас в:

Директор предприятия Николай Герлинский объяснил, что после завершения реконструкции главным отличием комплекса станет процесс биологической очистки в аэротенках. Такая схема разработана в Кейптаунском университете. Это даст возможность снизить содержание азота и фосфора в сточной воде и таким образом избежать цветения природных водоемов.

Благодаря блоку доочистки сточных вод после отстаивания в природную среду будет возвращаться более прозрачная вода с меньшим содержанием взвешенных веществ. Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания позволит избежать вторичного загрязнения водоемов.

«Очистка сточных вод будет производиться до нормативных показателей, уменьшатся выбросы дурнопахнущих веществ, и вода в Оке станет значительно чище», - заявил Николай Герлинский.

Таким образом, после реконструкции предприятие получит практически новые очистные сооружения. Их производительность за сутки составит 60 тысяч кубических метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».