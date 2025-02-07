Очистные сооружения построят для ЖК «Белый Град» в Мытищах в 2025 году

Сейчас готовность объекта составляет 20%, рабочие занимаются возведением монолитного резервуара. Проектом предусмотрено строительство подземного накопительного резервуара объемом 3,3 тысячи кубометров и очистных сооружений для дождевой воды с производительностью 50 литров в секунду, а также установка ультрафиолетового обеззараживания «UDA 50».

Все оборудование поставляется в готовом виде и монтируется на месте. Также объект оборудуют системой охранной сигнализации, которая передаст сигнал в диспетчерский пункт при попытке проникновения. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.