Очистные сооружения отремонтируют в селе Орудьево по просьбе жителей

Жители села Орудьево обратились в администрацию муниципалитета с вопросом о ремонте очистных сооружений. Они уточнили, будет ли все сделано качественно и в срок. Особенно местных активистов интересует сохранение экологии. Заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов отметил, что все работы строго регламентированы и будут проводиться под контролем экспертов.

Напомним, глава Дмитровского округа Илья Поночевный и его заместители проводят приемя граждан каждый месяц. Они помогают жителям решать вопросы ЖКХ, здравоохранения, образования и других сфер. График приема опубликован на сайте. Запись ведется по телефонам: 8 (496) 221-98-04 и +7(496)221-98-05, добавочный 1314, а также в общественной приемной по адресу: Дмитров, улица Вокзальная, дом № 18.

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