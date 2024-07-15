Очистные сооружения модернизировали в Рузе

Готовность обновленных очистных достигла 98%.

«Достаточно долгий проект - по совершенно новым технологиям биореактора, но мы с уверенностью можем сказать, что практически все пуско-наладочные работы завершены, монтажные работы завершены полностью. Сейчас Рузские очистные сооружения запускаются в промышленную эксплуатацию», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Благодаря реконструкции и модернизации, мощность очистных сооружений составит 10 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить коммунальными услугами по водоотведению около 14 тысяч жителей города Руза.

«Все стоки уже переключены и очистные работают. Осталось навести благоустройство на территории, чтобы этот красивый объект уже был сдан. Срок у нас есть - до конца месяца», - рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

В настоящее время в регионе реализуют одну из самых больших в России программ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Так работает национальный проект «Экология» и государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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