Очередную партию гуманитарного груза отправили бойцам на СВО из Балашихи

В этот раз для военных собрали 300 блиндажных свечей, 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязаных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить их и почувствовать поддержку жителей Балашихи», - сказал Николай Черкасов.

Гуманитарку в зону СВО передают постоянно, эта уже 15-я по счету отправка. Совсем недавно силами Фонда туда отправили новый автомобиль «Лада Нива», генераторы и другие товары, которые необходимы нашим воинам.

В Балашихе работает два пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий - в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Дополнительную информацию можно узнать на сайте volontermo.ru.

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