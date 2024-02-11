Очередной тур открытого чемпионата по «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске

Игра собрала школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Вопросы касались самых разнообразных областей знаний - от истории и науки до искусства и спорта, вызывая интерес не только у участников, но и у присутствующего старшего поколения.

Сопровождали школьников учителя и родителей. Они также нашли возможность для общения и обмена опытом на мероприятии.

По результатам напряженной борьбы победителями пятого тура стали представители лицея № 23, которые дали верные ответы на 9 из заданных вопросов. Школа № 99 заняла второе место, а гимназия № 1 удостоилась почетного третьего места.

Финал открытого чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» запланирован на 29 февраля. Участники уже с нетерпением ждут возможности продемонстрировать свои знания и побороться за звание самой умной команды Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которые постоянно обновляются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».