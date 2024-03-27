27 марта 2024, 23:05

Очередной рейд по уклонистам от воинского учета провели в Подольске

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В Подольске прошел очередной рейд по выявлению граждан призывного возраста недавно получившим гражданство России, но так и не вставшим на воинский учет. Сотрудники выдали им повестки в военкомат. Совместные розыскные мероприятия провели представители администрации муниципалитета, военного комиссариата и сотрудники полиции.

Недавно специалисты осмотрели общежитие на территории одного из предприятий Подольска. Особое внимание сотрудники уделяют мужчинам призывного возраста. В ходе каждого рейда выдают от пяти до десяти повесток. Решение о прохождении воинской службы примут по результатам медосмотра.

Уклонение от призыва влечет уголовную ответственность для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Им грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

В последнем рейде было проверено 30 человек, из которых двое не стояли на воинском учете. Им были вручены повестки для явки в военкомат Подольска. В случае их невыполнения, они будут оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Подобные проверки будут продолжаться до конца весеннего призывного срока, то есть до июня текущего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

27 марта 2024, 23:07
Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта
Министерство территориальной политики МО
Читайте нас в: Google Новости
Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта в 16:00. Мероприятие пройдет в здании окружной администрации на улице Андропова, 43а/2.

В ходе форума участники обсудят вопросы газовой безопасности, подготовки жилищного фонда к весенне-летнему периоду и другие аспекты в сфере ЖКХ.

Кроме того, отдельное внимание уделят вопросам сроков и качества уборки, а также благоустройству территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ступино
27 марта 2024, 22:38
Глава Ступина Мужальских поздравил с 85-летием долгожительницу Эльвиру Тихонович
Администрация Ступино г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Ступина Эльвира Тихонович отметила свое 85-летие. Поздравление с юбилеем женщине выразил руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Глава округа передал имениннице поздравительное обращение от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарки. Сергей Мужальских пожелал ей крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и заботы со стороны близких людей.

Эльвира Тихонович родилась в Краснодаре в 1939 году. В детстве семья переехала в Московскую область - в Каширу. В период войны отец и брат Эльвиры воевали на фронте, и, к счастью, вернулись домой живыми. После окончания войны, выйдя замуж, Эльвира вместе со своим мужем обосновалась в Ступине.

На протяжении более чем 35 лет женщинаработала инженером-конструктором на предприятии ПАО «Научно-производственное предприятие „Аэросила“. В настоящее время Эльвира Тихонович вышла на пенсию, у нее есть дети, внуки и правнуки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино
27 марта 2024, 22:24
Жителям Химок напомнили о преимуществах электронных счетов за ЖКХ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Химок рассказали о преимуществе электронных счетов. Клиенты МосОблЕИРЦ могут подписаться на услугу, что позволяет получать платежные документы исключительно в цифровом формате, без бумажных копий.

Электронный платежный документ представляет собой точную копию бумажной версии, однако он обладает рядом преимуществ. Он дает возможность оплачивать коммунальные услуги онлайн, он никогда не потеряется и не утратит свою актуальность, а также его можно скачать в качестве квитанции за любой период времени.

Кроме того, он помогает сохранить природные ресурсы, а также поступает несколько дней раньше, чем бумажная квитанция по почте. Оплатить электронный счет можно через электронную почту или в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для оформления подписки необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» в разделе «Платежи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
27 марта 2024, 22:23
Более 20 новых рабочих мест для жителей Лобни откроет компания «Петромакс»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На выездном заседании Мособлдумы в Лобне обсудили перспективы переработки отходов. Предприятие «Петромакс» стало площадкой для дискуссии, где специалисты и представители муниципалитета познакомились с передовыми технологиями по переработке отходов во вторичное сырье.

Предприятие активно развивается, и увеличивает рабочие места для горожан. Сегодня на предприятии трудятся порядка 240 сотрудников. В ближайшее время здесь планируют открыть три новых производственных линий по выпуску люков. Это позволит создание еще 20 дополнительных рабочих места для жителей Лобни.

«Петромакс» утилизирует различные виды отходов, включая лом металлов, промышленное оборудование, бытовую технику, электронику и автомобили. Предприятие активно участвует в региональной программе «Мегабак», что значительно упрощает процесс раздельного сбора и переработки отходов.

Генеральный директор АО «Петромакс» Тимур Давлеткужин отметил запуск новой линии по производству полимер-песчаной продукции из пластиковых отходов, взятых из «Мегабака». Совместно с администрацией города Лобня планируется открытие нового «Мегабака».

Новая линия по производству полимер-песчаных люков позволит лобненским специалистам создать замкнутый цикл переработки отходов на предприятии - от сбора до производства новой продукции. Это является конечной целью модернизации перерабатывающей отрасли.

Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин подчеркнул важность наличия полного цикла переработки в Московской области и выразил готовность помочь ускорить этот процесс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Мусор

Новости по теме