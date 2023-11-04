04 ноября 2023, 20:30

«Очень здорово». Олимпийский чемпион Легков посетил стенд Подмосковья на форуме «Россия»

Пресс-служба губернатора Московской области
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Спортсмена особенно заинтересовал тач-стол с интерактивной картой Подмосковья. Там представили президентские проекты, которые реализуются в регионе. Легков отметил, что Московская область - это родная земля, где он родился и где живут его родители.

«И с возрастом понимаю, что Подмосковье - самое лучшее. Оно развивается по всем направлениям», - подчеркнул спортсмен.

Олимпийский чемпион похвалил выставку, на который представлены все регионы России.

«Люди могут увидеть, куда можно поехать, чем заняться. Это очень здорово», - добавил Легков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что стенд региона на выставке «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам Подмосковья. Глава региона пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ.

Спортсмены Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 20:44
Более 85 тысяч молодых людей отметили День народного единства в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области более 85 тысяч молодых людей приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства. Об этом рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что сейчас как никогда важно оставаться сплоченными и дружными. В Подмосковье проживают представители более 170 национальностей, поэтому власти региона стараются приобщить к празднованию Дня народного единства как можно больше молодежи.

«Сегодня для молодежи Подмосковья во всех городских округах прошло порядка 360 мероприятий, в которых приняли участие свыше 85 тысяч молодых ребят», - отметила Швелидзе.

По всей территории Подмосковья в этот день проходили концерты, выставки, мастер-классы и ярмарки. Желающие могли возложить цветы к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

На территории региона действуют 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации, зарегистрировано 60 казачьих обществ. В Московской области действуют 1646 религиозных организаций, которые представляют 21 конфессию.

Праздники
04 ноября 2023, 19:24
Термальный комплекс открыли в торговом центре Zеленопарк под Солнечногорском
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Один из самых больших городских курортов Termoland открылся в Солнечногорске. Он разместился на 11 тысячах квадратных метров в торговом центре Zеленопарк.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик обсудил с руководством термального комплекса вопросы развития туризма в округе, а также его доступность для льготных категорий граждан.

«Это новое и уникальное место не только для Солнечногорска, но и в целом для всего региона. Termoland в торговом центре Zеленопарк стал четвертой точкой, которую открыли на территории Подмосковья. Пообщавшись с руководством, договорились о предоставлении скидок социальным группам граждан - пенсионерам, студентам, в том числе и семьям участников СВО», - рассказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что студенты колледжа «Подмосковье» смогут пройти практику на территории курорта. Также округ поддержит компанию в вопросе подбора персонала: вакансии разместят на экранах МФЦ.

Семейный городской курорт Termoland единовременно могут посещать до 1,5 тысячи человек. Там открыты три больших бассейна, два из которых круглогодичные, а также традиционная русская парная, хаммам, спа и другие зоны отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшиеся после благоустройства набережную озера Киово и одноименный парк в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Солнечногорск
04 ноября 2023, 19:05
Супруги Авербух и Арзамасова посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
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Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова похвалили стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» и приняли участие в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

«Здесь в такой доступной, игровой, яркой форме показано, чем богата наша страна, какая она разнообразная. И, конечно, нас особо привлек стенд, посвященный Подмосковью», - поделилась впечатлениями Арзамасова.

Она добавила, что поучаствовала в викторине и получила мишку в подарок за правильные ответы на вопросы. Авербух отметил, что стенд очень понравится детям, потому что на выставке есть множество интерактивных платформ, где можно «понажимать на кнопочки».

«Мы с удовольствием сегодня утром приехали сюда, обязательно еще вернемся с детьми», - отметил фигурист С павильоном Подмосковья ознакомилось множество посетителей, в том числе и звезды. Например, актер и режиссер Игорь Угольников осмотрел стенд и футуристичную капсулу , с помощью которой демонстрировались достижения региона.

Актеры Илья Авербух Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 18:06
Глава Воскресенска посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла
РИА «Новости»
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Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла «Никогласс». Предприятие, входящее в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», работает в городском округе с 2005 года, его основной продукт — нетканый стеклохолст. Производственная мощность завода достигает 200 миллионов квадратных метров продукции в год. Глава округа познакомился с изделиями и оценил современный подход к выпуску стеклохолстов.

На заводе работают четыре технологические линии, все они максимально автоматизированы. Основная линия занимается производством нетканого стеклохолста, другие - выпуском комбиматериалов и нетканых стеклянных сеток. Продукцию широко применяют в строительной отрасли.

Исполняющий обязанности гендиректора завода «Никогласс» Иван Грачев вкратце описал и продемонстрировал Алексею Малкину механизм производства.

«Стекло засыпается в бункеры-дозаторы, автоматически считается необходимое количество для дозировки в соответствии с заданием. Внутри белая вода, в этой воде стекло распределяется равномерным образом по объему и затем подается в формующую машину», - рассказал он.

Практически все производимые материалы служат потом основой для нанесения битумного покрытия, добавил Грачев.

Главу Воскресенска заинтересовали не только производственные моменты, но и условия труда, зарплаты сотрудников. На заводе трудятся почти 100 человек, в основном это жители округа.

«Очень приятно, что предприятие работает, развивается. Мы со своей стороны с данной компанией ведем плотное сотрудничество: выделяем землю, помогаем с коммуникациями. Это взаимовыгодное сотрудничество: она дает рабочие места и валовый продукт для городского округа, а мы ей помогаем развиваться», - отметил Алексей Малкин.

Предприятие планирует поддерживать высокие производственные темпы и выпускать качественные, эффективные и доступные строительные материалы.

Заводы Воскресенск

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