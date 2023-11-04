«Очень здорово». Олимпийский чемпион Легков посетил стенд Подмосковья на форуме «Россия»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Спортсмена особенно заинтересовал тач-стол с интерактивной картой Подмосковья. Там представили президентские проекты, которые реализуются в регионе. Легков отметил, что Московская область - это родная земля, где он родился и где живут его родители.
«И с возрастом понимаю, что Подмосковье - самое лучшее. Оно развивается по всем направлениям», - подчеркнул спортсмен.
Олимпийский чемпион похвалил выставку, на который представлены все регионы России.
«Люди могут увидеть, куда можно поехать, чем заняться. Это очень здорово», - добавил Легков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что стенд региона на выставке «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам Подмосковья. Глава региона пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ.