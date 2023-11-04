«Очень здорово». Олимпийский чемпион Легков посетил стенд Подмосковья на форуме «Россия»

Читайте нас в:

Спортсмена особенно заинтересовал тач-стол с интерактивной картой Подмосковья. Там представили президентские проекты, которые реализуются в регионе. Легков отметил, что Московская область - это родная земля, где он родился и где живут его родители.

«И с возрастом понимаю, что Подмосковье - самое лучшее. Оно развивается по всем направлениям», - подчеркнул спортсмен.

Олимпийский чемпион похвалил выставку, на который представлены все регионы России.

«Люди могут увидеть, куда можно поехать, чем заняться. Это очень здорово», - добавил Легков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что стенд региона на выставке «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам Подмосковья. Глава региона пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ.