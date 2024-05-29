По его словам, члены комиссии постарались охватить в системе государственных сервисов наиболее важные для каждого человека сферы жизни. Информация с точки зрения обращений, жалоб, предложений, голосования, должна быть максимально открыта и доступна.

«Звучал еще один очень важный посыл, что мы должны соответствовать тем, кто сегодня находится на передовой, и каждый из нас должен максимум делать для того, чтобы обеспечить на высоком уровне участок своей работы. И мы это будем делать обязательно, понимая всю важность момента для нашей страны», - заключил Воробьев.

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